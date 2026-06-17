Leo Messi è l’unico ad avere 4 adesivi speciali sulla sua maglia ai Mondiali: cosa significano

Leo Messi oltre ad essere stato il grande protagonista con i suoi gol per il debutto con l’Argentina ha sfoggiato una casacca ricolma di patch e loghi speciali, che racchiudono e raccontano la sua straordinaria carriera.

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Nella partita contro l’Algeria ai Mondiali 2026, Lionel Messi ha debuttato indossando la maglia da Capitano dell’Argentina, arricchita da numerosi patch ufficiali FIFA che non sono passati inosservati che racchiudono e raccontano una storia straordinaria di una carriera unica. A tal punto che rischia di mancare persino spazio a disposizione, tra il badge dorato dei campioni del mondo in carica sul petto, alle maniche contornate da altri distintivi come il patch dorato della Coppa per le nazionali che hanno già vinto il titolo, per un totale di 4 distintivi che hanno reso la casacca decisamente esclusiva e Messi il solo ad unirli insieme.

Non è ancora una maglietta da collezione ma se continuerà di questo passo, quella che ha indossato Leo Messi per il debutto ai Mondiali e che indosserà più avanti, lo diventerà sicuramente perché è una parte della storia della "Pulga" che parla al mondo, delle sue vittorie, dei suoi trofei, delle sue conquiste. Sia con la "Scaloneta" sia a livello personale, con i vari club cui ha contribuito a regalare pagine epiche. Tutto ciò ha contribuito a creare una maglia unica, carica di significato, che unisce il successo collettivo dell’Argentina con l’eredità individuale dello stesso Messi. Tutto rigorosamente regolamentato dai rigidissimi protocolli FIFA per la grandezza e il posizionamento, senza che vi siano sponsor o pubblicità di qualsiasi tipo.

Sul petto al centro c'è ovviamente il "FIFA World Champions Badge" che può indossare solamente la squadra campione del Mondo in carica: è il patch dorato con la scritta "FIFA World Cup 2022" presente su tutte le magliette dell'Albiceleste. Poi sulla manica destra appare il "Golden World Cup Sleeve Badge" che è un altro stemma legato a questa edizione dei Mondiali 2026 ma che possono indossare solamente 7 Nazionali: quelle qualificate e che hanno vinto almeno una Coppa del Mondo. Dunque, oltre l'Argentina, appare anche sulle magliette del Brasile, Uruguay, Germania, Francia, Spagna e Inghilterra.

Ma i patch non finiscono qui. La casacca di Leo Messi ha mostrato oltre allo "United for Peace" un patch sociale della FIFA comune a tutte le Nazionali anche il "Golden Ball Patch", che riconosce chi ha vinto almeno una volta il Pallone d’Oro di un Mondiale precedente e Messi lo ha conquistato nel 2022). Il tutto fa pendant con un altro stemma, più personale, il "Legacy Patch" che è apparso sulla manica destra: dedicato ai giocatori con almeno 5 partecipazioni ai Mondiali. Fino ad arrivare alla fascia da capitano, personalizzata in blu con la scritta "Football Unites the World".