Le lacrime di Leo Messi ai Mondiali per il padre Jorge: “Ha un problema di salute piuttosto grave”

Un giornalista argentino ha svelato il motivo delle lacrime di Leo Messi durante Argentina-Algeria ai Mondiali: “Il padre Jorge ha un problema di salute piuttosto grave”.

Leo Messi in lacrime durante Argentina–Algeria

"È una questione totalmente estranea allo sport, ho passato dei giorni difficili, grazie a tutti i miei compagni perché sono stati sempre al mio fianco": queste erano state le parole di Leo Messi al termine di Argentina-Algeria, match d'esordio dell'Albiceleste ai Mondiali 2026, quando gli era stato chiesto il motivo delle lacrime versate in diretta TV dopo aver segnato il primo dei tre gol che lo hanno fatto entrare ancora di più nella leggenda diventando (assieme a Klose) il miglior marcatore della fase finale della Coppa del Mondo con 16 gol. Quel motivo lo ha rivelato qualche ora dopo un giornalista argentino: è la salute non buona del padre Jorge.

La spiegazione di un giornalista argentino per le lacrime di Leo Messi: "Il padre"

"Ha a che vedere con il padre – ha spiegato Eduardo Feinmann a ‘Radio Mitre' – Il padre non sta bene di salute. Già da tempo, intendo diversi mesi, dall'anno scorso, il padre Jorge ha un problema di salute piuttosto grave. E proprio questa settimana ci sono state alcune situazioni che hanno peggiorato un po' di più il suo stato di salute, e Messi sta soffrendo per questa questione personale".

Una vicenda dunque interamente privata, che comprensibilmente non può lasciare sereno Leo quando scende in campo. Impossibile estraniarsi dal pensiero del padre, anche se si hanno gli occhi di tutto il mondo addosso.

Chi è Jorge Messi, il padre di Leo: una figura fondamentale nella sua vita e nella sua carriera

Il rapporto tra Jorge Messi e l'otto volte Pallone d'Oro è del resto molto stretto. Jorge è stato da sempre il suo principale sostegno: ha lavorato come operaio in un'acciaieria nella loro città natale, Rosario, ha allenato la squadra giovanile locale e ha accompagnato Leo fin da bambino in tutti i suoi passi nel calcio, inclusa la difficile decisione di trasferirsi a Barcellona a 13 anni per curare la sua malattia di crescita.

Leo Messi nel 2003 col padre Jorge, la madre Celia, i due fratelli, la sorella e un nipote

Il 68enne Jorge è anche l'agente di Messi da molti anni e ne gestisce gran parte degli affari. Leo ha più volte detto pubblicamente di aver sempre cercato l'approvazione e il consiglio del padre dopo ogni partita, definendolo una figura fondamentale nella sua vita. Un legame dunque molto profondo, che spiega bene le difficoltà emotive dal campione argentino in questo inizio di Mondiale.