video suggerito

Sinner domina Shelton e va in semifinale a Wimbledon, poi ha qualcosa da dire: “Non cerco scuse” Jannik Sinner è in semifinale a Wimbledon. Il tennista numero uno al mondo si sbarazza in soli 3 set dello statunitense Ben Shelton con il punteggio di 7-6, 6-4, 6-4. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

102 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Torneo di Wimbledon 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jannik Sinner è in semifinale a Wimbledon. Il tennista numero uno al mondo si sbarazza in soli 3 set dello statunitense Ben Shelton – 10^ testa di serie del tabellone – con il punteggio di 7-6, 6-4, 6-4. Un grande risultato per Sinner che ha giocato con una vistosa fasciatura al gomito destrouna vistosa fasciatura al gomito destro infortunatosi durante il match con Dimitrov. Ora l'altoatesino dovrà sfidare il vincente dell'altra semifinale che si sta giocando tra Djokovic e Cobolli. Al termine della gara lo stesso Sinner ha parlato nella classica intervista in campo:

"Sono contento, le sensazioni sono decisamente diverse ma giocare contro di lui è difficilissimo – ha spiegato Sinner -. Hai delle occasioni e poi lui serve benissimo ma nel complesso… ci giochiamo sempre di più. Impariamo a conoscerci un po' meglio". Sui prossimi impegni da dover affrontare non ha dubbi: "Non vedo l'ora di affrontare questo tipo di battaglie – spiega -. È ancora più speciale giocare davanti a voi (rivolto al pubblico ndr). È un onore e una sensazione incredibile. Grazie".

Sinner in campo contro Shelton.

Sinner ha poi proseguito la sua intervista parlando del prestigio di giocare un torneo come Wimbledon: "Ricordo la mia prima volta che ho giocato sul Campo Centrale e la prima volta che ho giocato qui in semifinale – ha detto -. Wimbledon è il torneo più speciale che abbiamo. Essere tra i primi quattro significa molto per me ma quando sei in una partita con molta tensione cerchi di non pensarci". Da capire ora come affronterà l'altoatesino questa semifinale dopo i problemi al gomito che hanno messo fortemente a rischio la sfida con Shelton.

Leggi anche Perché Sinner indossa un manicotto contro Shelton e a cosa servono i bendaggi che nasconde

Le parole di Sinner dopo la vittoria su Shelton

Proprio per quanto riguarda le sue condizioni Sinner ha reso noto come stia procedendo il recupero. "È migliorato molto da ieri a oggi (il gomito ndr) – ha spiegato -. Ieri la mia giornata è stata molto breve in allenamento, di circa 20 minuti con gli allenatori. Non voglio scuse, oggi ho giocato il mio tennis e l'ho dimostrato". Ora l'appuntamento è quindi con la semifinale di Wimbledon: "Non vedo l'ora – ha detto -. Non c'è palcoscenico migliore per giocare a tennis. Credo di averlo dimostrato oggi. L'atmosfera mi aiuta tantissimo. Grazie mille per il supporto".