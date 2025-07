video suggerito

Quando gioca Sinner contro Shelton a Wimbledon, data e orario del prossimo incontro Jannik Sinner mercoledì 9 luglio giocherà a Wimbledon il match dei quarti di finale contro Ben Shelton, top ten americano. Tutto quello che c'è da sapere sul match che sarà in programma sul campo centrale.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner a Wimbledon ha superato uno scoglio durissimo, cioè quello di Grigor Dimitrov che si è ritirato dopo aver vinto i primi due set. Sinner ha sfruttato il problema fisico del rivale e si è issato ai quarti, dove sfiderà Ben Shelton, numero 10 della classifica ATP, che con Jannik ha sempre perso, pure a Wimbledon, un anno fa, quando finì tre set a zero. Chi si imporrà si qualificherà per le semifinali che disputerà contro il vincente di Djokovic-Cobolli, ai quarti in uno Slam per la prima volta in carriera. Sinner-Shelton si potrà vedere in diretta TV solo su Sky, che ha l'esclusiva di Wimbledon. Streaming per abbonati con Sky Go e NOW. Tutto quello che c'è da sapere sul match.

Sinner-Shelton a Wimbledon, quando si gioca e a che ora

Il programma ufficiale ancora non c'è, ma considerando tutti gli elementi è facile pensare che la partita tra Sinner e Shelton sarà la seconda di giornata mercoledì 9 luglio sul Campo Centrale, dopo l'incontro tra Andreeva e Bencic. L'orario d'inizio non è definito, ma non si comincerà prima delle 16:30.

Shelton chi è l'avversario di Sinner a Wimbledon, i precedenti

Ben Shelton, figlio d'arte, è un classe 2002, ha ventidue anni, è numero 10 della classifica ATP, è il suo best ranking che però è destinato a migliorarsi già dopo Wimbledon. Giocatore dal grande fisico, di talento, ma incostante, ha vinto due tornei ATP in carriera (Tokyo 2023, Houston 2024) ed ha perso due finale. Il suo miglior risultato a livello Slam è stata la semifinale degli US Open 2023.

Dove vedere Sinner-Shelton in TV e streaming a Wimbledon

Dove vedere Sinner-Shelton in TV? L'incontro dei quarti di Wimbledon, terza prova Slam della stagione, si potrà seguire in diretta TV solo su Sky. La partita tra Sinner e il bombardiere Shelton non si potrà vedere in chiaro in alcun modo, ma sarà disponibile in diretta solo per gli abbonati di Sky, streaming per abbonati con Sky Go o NOW. Sinner-Shelton in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203).