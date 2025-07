Cobolli ai quarti di Wimbledon fa sciogliere tutti: “Mio padre è lì che piange, mio fratello pure…”

video suggerito

Flavio Cobolli si è qualificato per i quarti di finale del torneo di Wimbledon. Il tennista italiano ha raggiunto un traguardo eccezionale. Sugli spalti il papà e il fratello si sono commossi.

A cura di Alessio Morra

Flavio Cobolli è ai quarti di finale a Wimbledon. Un risultato straordinario. Il giovane tennista romano, che dalla prossima settimana sarà tra i primi 20 della classifica ATP, Cilic è stato battuto in 4 set e mercoledì l'avversario sarà uno tra Djokovic e de Minaur. Ma prima di pensare al futuro, a breve, c'è da celebrare un grande traguardo, che ha emozionato papà Cobolli, e pure il fratello di Flavio che si sono commossi nel momento del successo.

Cobolli batte Cilic e passa ai quarti di Wimbledon

Cobolli è partito sotto traccia, era uno dei tanti italiani di livello in tabellone, testa di serie numero 22, ha vinto un paio di partite contro giocatori mediocri, mentre veniva ‘cacciato' di casa, poi ha spazzato via Mensik, che non era un osso facile, poi da favorito ha battuto in 4 set Marin Cilic con il punteggio di 6-4 6-4 6-7 7-6. Un successo straordinario, forse il più importante della sua carriera. Di sicuro adesso giocherà su uno dei campi principali di Wimbledon, ed era ora, contro Djokovic o de Minaur.

Le lacrime del papà e del fratello di Cobolli

Quarti di finale a Wimbledon. Un traguardo straordinario, che vale pure un posto nel ‘Last 8 Club'. Un traguardo che ha fatto sciogliere il papà di Flavio e il fratello, che sono scoppiati in lacrime subito dopo il termine della sfida. Cobolli saluta Cilic, poi si avvicina verso il suo staff e la sua famiglia, li abbraccia tutti. Papà Cobolli è in lacrime, il fratello di Flavio pure. Una scena onestamente molto emozionante.

Del fratello e del papà in lacrime, il tennista romano ne ha parlato anche, a caldo, nell'intervista che ha rilasciato sul campo: "Avere la mia famiglia qui è speciale. Mio papà ora sta piangendo, mio fratello pure". L'intervista si stoppa per gli applausi per tutta la sua famiglia. "Ringrazio anche il mio staff e i miei amici", tra questi c'è anche il calciatore Bove.

Poi ha aggiunto: "Da quando ho iniziato a giocare a tennis volevo giocare queste partite, sono molto orgoglioso. Questo è un momento che non dimenticherò e ora penso ai quarti di finale, finalmente giocherò in uno dei campi principali a Wimbledon. E voi non potete immaginare quanto io sia felice adesso".