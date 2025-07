video suggerito

Quando gioca Sinner contro Martinez a Wimbledon, data e orario del prossimo incontro Jannik Sinner contro Pedro Martinez a Wimbledon nel terzo turno sabato 5 luglio, Sinner strafavorito. Tutto quello che c’è da sapere sul match in programma probabilmente sul campo centrale. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner ha perso solo undici game nei primi due turni del torneo di Wimbledon. Il numero 1 ATP ha sconfitto prima Luca Nardi e poi l‘australiano Aleksandar Vukic. Due successi netti e convincenti. Sinner oggi si allena e si prepara per la sfida di sabato 5 luglio contro lo spagnolo Pedro Martinez, tennista che preferisce la terra rossa e che a sorpresa è ai sedicesimi. C'è solo un precedente tra i due, lo ha vinto Jannik agli Internazionali d'Italia qualche anno fa. Il vincitore negli ottavi affronterà Dimitrov o Ofner. Sinner-Martinez si potrà seguire in diretta TV solamente su Sky, che ha in esclusiva i diritti di Wimbledon. Streaming per abbonati con Sky Go e NOW. Tutto quello che c'è da sapere sul match.

Sinner-Martinez a Wimbledon, quando si gioca e a che ora

Sinner tornerà in campo dunque sabato 5 luglio, lo farà contro Pedro Martinez. Non sono ancora stati ufficializzati il campo e l'orario. Ma considerata l'eliminazione di Draper, è facile pensare che sul Centrale ora toccherà sempre sia a Sinner che a Djokovic. L'orario è assolutamente definire, sul Campo Centrale si parte alle ore 14:30.

Martinez, chi è l'avversario di Sinner a Wimbledon, i precedenti

Tennista spagnolo, classe 1997, non è e non sarà mai un fenomeno. Ma è un tennista da rispettare. Il suo best ranking è il numero 36 della classifica ATP. Ha vinto un solo torneo (Santiago 2022, su terra rossa) e perso due finali (Kitzbuhel 2021, Estoril 2024). Non ha mai raggiunto gli ottavi di finale in una prova Slam. In carriera si è tolto diverse soddisfazioni. Solo riferendoci al 2025 si notano i successi su Rune e Musetti, attualmente nella top ten.

Dove vedere Sinner-Martinez in TV e streaming a Wimbledon

Dove vedere Sinner-Martinez in TV? L'incontro di terzo turno del torneo di Wimbledon sarà visibile in diretta TV solo su Sky. Non sarà assolutamente visibile la partita di Sinner in chiaro. Wimbledon è un'esclusiva Sky, che trasmetterà la partita sul canale 203 (Sky Sport Tennis). Streaming per abbonati con Sky Go e NOW.