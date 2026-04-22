Quando gioca Sinner all’ATP Madrid: data orario del match d’esordio: l’avversario sarà un qualificato

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La data dell'esordio di Jannik Sinner al torneo 1000 di Madrid è stata svelata. Il numero 1 della classifica ATP farà il suo esordio nel secondo turno, contro un qualificato, venerdì 24 aprile. Giocherà contro un francese: o Benjamin Bonzi o Droguet. Dunque tocca attendere due giorni per vedere l'altoatesino nel torneo di Madrid, appuntamento nel quale è nettamente favorito, visto anche il forfait del suo grande rivale Carlos Alcaraz. Il torneo spagnolo si potrà seguire in diretta TV solo Sky, in streaming invece sarà per gli abbonati di NOW e Sky, che potranno utilizzare Sky Go.

Venerdì 24 aprile l'esordio di Sinner a Madrid

Ha detto alla vigilia che questo torneo è ostico, principalmente per l'altura, ma l'obiettivo è sempre lo stesso: vincere. Jannik giocherà contro un qualificato nel match di secondo turno, che sarebbe il primo incontro per le trentadue teste di serie. Sul suo cammino Bonzi o Droguet. Giorno fissato, venerdì 24 aprile. L'orario invece ancora no. Il programma di venerdì verrà reso noto il pomeriggio precedente. Senza Alcaraz e Djokovic, entrambi infortunati, Sinner è favoritissimo. Gli avversari di rilievo potrebbero essere Shelton o Musetti in semifinale, Joao Fonseca ai quarti.

Le date delle partite di Sinner al torneo 1000 di Madrid

Il torneo di Madrid è uno dei tanti 1000 che si sviluppa sulle due settimane. Il calendario è di fatto noto, quantomeno a livello di giorni. Perché Sinner sarà protagonista dunque venerdì 24 per il secondo turno e se vincerà, come probabile, sarà in campo domenica 26 aprile per il terzo turno e martedì 28 per gli ottavi di finale. L'eventuale match dei quarti di finale sarebbe mercoledì 29, mentre la semifinale venerdì 1 maggio. La finale è in programma domenica 3 maggio.