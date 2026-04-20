ATP Madrid 2026, oggi il sorteggio del tabellone con Sinner che va a caccia del record e 6 italiani

Il sorteggio del tabellone del Masters 1000 di Madrid in programma dal 21 aprile al 3 maggio. I possibili avversari di Jannik Sinner che ha una grande chance, senza Alcaraz, e degli altri italiani.

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Il sorteggio del tabellone del Madrid Open 2026 è in programma oggi alle ore 11. Jannik Sinner ha deciso di giocare e spera di poter entrare nella storia vincendo il quinto Masters 1000 di fila, ampliando il suo vantaggio nel ranking su Alcaraz che ha dato forfait e non ci sarà. Il numero uno al mondo che arriva dal trionfo di Monte Carlo, guida un gruppo di 7 italiani, con Musetti, Cobolli, Darderi, Sonego, Berrettini e Bellucci. Il Mutua Madrid Open 2026 si giocherà da martedì 21 aprile a domenica 3 maggio. Nel femminile già note le avversarie di Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Il tabellone del Masters 1000 di Madrid

Non ci sarà dunque il duello a distanza con Carlos Alcaraz assente per problemi al polso. A Madrid oltre allo spagnolo forfait anche per Djokovic e Fritz, con Zverev dunque seconda testa di serie. Jannik inizierà la sua caccia al titolo dal secondo turno. Tra le teste di serie italiane anche Lorenzo Musetti (6), Flavio Cobolli che arriva dalla finale di Monaco (10) e Luciano Darderi (19). A completare la pattuglia italiana Berrettini, Sonego e Bellucci oltre ad eventuali giocatori provenienti dalle qualificazioni. Nel tabellone femminile presenti Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto che inizieranno rispettivamente con un bye (poi una tra Siegemund e Begu) e con una qualificata.

ATP Madrid 2026, i possibili avversari di Sinner

Jannik Sinner essendo la prima testa di serie farà il suo esordio nel secondo turno, dopo il bye nel primo. La sua cavalcata a Madrid inizierà contro un giocatore non testa di serie. Al terzo turno il confronto con una delle teste di serie dalla 25 alla 32, e tra queste c’è anche Joao Fonseca. Agli ottavi potrebbe esserci l’incrocio con uno tra Cobolli, Paul o Vacherot, mentre solo ai quarti uno tra de Minaur, Musetti e Medvedev. In semifinale Sinner potrebbe incrociare una delle teste di serie tra la 3 e la 4, ovvero Auger-Aliassime e Shelton reduce dal successo di Monaco. Solo in finale la sfida con la testa di serie numero 2 Zverev, alla luce dell’assenza di Alcaraz

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Il programma completo e le date di Madrid 2026

Già note tutte le date e gli orari delle partite del Masters 1000 di Madrid che inizierà martedì 21 aprile con il singolare femminile. Il giorno successivo inizieranno gli uomini. Finali in programma nel week-end del 2 e del 3 maggio. Ecco nel dettaglio tutto il calendario: