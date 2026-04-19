Cobolli-Shelton in diretta LIVE, la finale dalle 13:30 a Monaco: dove vederla in TV e streaming

Ben Shelton è il numero 6 del mondo, ma in passato è stato anche numero 5. 4 i titoli vinti in carriera da questo ragazzo che ha raggiunto due volte le semifinali Slam, prima agli US Open e poi agli Australian Open. Giocatore che fa della potenza il suo punto di forza, si trova più a suo agio sul cemento ma ha dimostrato di essere cresciuto e non poco anche sulle altre superfici. Giocatore muscolare, sta lavorando molto per migliorare sugli spostamenti e spera in questa stagione di fare un ulteriore salto di qualità.