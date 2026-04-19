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Cobolli-Shelton in diretta LIVE, la finale dalle 13:30 a Monaco: dove vederla in TV e streaming

Cobolli sfida Shelton nella finale di Monaco 2026. Flavio dopo la bella vittoria con Zverev, punta alla vittoria del quarto titolo della sua carriera, il secondo stagionale e in un torneo ATP 500. Alle ore 13:30 Flavio incontrerà l’americano numero 6 della classifica ATP. Con la vittoria di oggi l’italiano potrebbe diventare il numero 12 del mondo.

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19 Aprile 2026 10:30
Ultimo agg. 12:02
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Flavio Cobolli affronta oggi Ben Shelton nella finale dell’ATP 500 di Monaco di Baviera. La partita è in programma alle ore 13:30 con l’azzurro numero 16 al mondo che affronta il 6° giocatore del ranking e seconda testa di serie del torneo. Dopo la bella vittoria contro Zverev, Cobolli spera di vincere un match che gli permetterebbe di mettere in bacheca il 4° titolo della carriera, il secondo stagionale. Cinque i precedenti con Shelton, con il bilancio di 3-2 per lo statunitense che ha vinto gli ultimi 3. In caso di vittoria Flavio potrebbe salire al 12° posto al mondo, anche se dipenderà dal risultato di Rublev a Barcellona. Diretta TV e streaming su Sky, Sky Sport e NOW.

12:00

Il ranking di Flavio Cobolli, cosa succede se vince la finale

Flavio Cobolli ha una grande possibilità di salire ancora in classifica è già certo di essere il nuovo numero 13 del mondo. Best ranking dunque eguagliato dall’azzurro che potrebbe però ancora migliorare le cose salendo al 12° in caso di vittoria su Shelton. Sarà fondamentale però il risultato della finale di Barcellona: se Rublev dovesse battere Fils, allora Cobolli resterebbe sul 13° gradino, altrimenti nuovo miglior piazzamento.

A cura di Marco Beltrami
11:30

I precedenti tra Cobolli e Shelton

Cinque i precedenti complessivi tra i due coetanei nel circuito principale. Flavio Cobolli ha vinto i primi due nel 2024, ma ha perso poi i successivi tre. L’ultima sfida risale alla scorsa annata a Parigi, con l’americano che nel Masters 1000 francese si è imposto in due set. Ora il giocatore romano ha la possibilità di rimettere tutto in parità.

A cura di Marco Beltrami
11:15

Cobolli e Shelton insieme allo stadio di Monaco per la Champions

Curioso come Cobolli e Shelton si ritrovino in campo per la finale dopo aver vissuto un momento di relax insieme nella serata di mercoledì. I due tennisti sono stati fianco a fianco nella super sfida di Champions tra Bayern Monaco e Real Madrid all'Allianz Stadium.

A cura di Marco Beltrami
11:00

Cobolli in finale dopo la bella vittoria con Zverev in semifinale

Flavio Cobolli si è tolto già una bella soddisfazione a Monaco, battendo per la prima volta in carriera uno dei top 5 del ranking. Successo prezioso contro Alexander Zverev in semifinale, padrone di casa e numero 3 del mondo. Prestazione eccezionale da parte di Flavio, che non ha concesso nulla al tedesco. Ora la voglia di battere la seconda testa di serie.

A cura di Marco Beltrami
10:45

Chi è Ben Shelton, l'avversario in finale di Flavio Cobolli

Ben Shelton è il numero 6 del mondo, ma in passato è stato anche numero 5. 4 i titoli vinti in carriera da questo ragazzo che ha raggiunto due volte le semifinali Slam, prima agli US Open e poi agli Australian Open. Giocatore che fa della potenza il suo punto di forza, si trova più a suo agio sul cemento ma ha dimostrato di essere cresciuto e non poco anche sulle altre superfici. Giocatore muscolare, sta lavorando molto per migliorare sugli spostamenti e spera in questa stagione di fare un ulteriore salto di qualità.

A cura di Marco Beltrami
10:30

Dove vedere Cobolli-Shelton oggi a Monaco in TV e streaming

Cobolli-Shelton non si potrà vedere in TV in chiaro. La finale di Monaco tra il tennista italiano e quello americano si potrà seguire in esclusiva su Sky e in particolare su Sky Sport e Sky Tennis a partire dalle 13:30. Per quanto riguarda lo streaming, si potrà seguire sull'app Sky GO (servizio riservato agli abbonati) o sulla piattaforma NOW.

A cura di Marco Beltrami
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