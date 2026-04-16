Cobolli allo stadio con Shelton per Bayern-Real: profezia sui gol azzeccata, può sorridere

Sulle tribune dell'Allianz Arena per Bayern Monaco-Real Madrid c'erano anche due spettatori d'eccezione. Flavio Cobolli e Ben Shelton, i due tennisti grandi appassionati di calcio, sono riusciti a seguire il big match dei quarti di Champions League. A confermare il tutto è stato l'americano che ha registrato un video nell'immediato pre-partita inquadrando anche il suo collega. L'azzurro ha rilasciato una breve e simpatica dichiarazione, chiarendo le sue aspettative sullo spettacolare confronto. È stato accontentato.

Cobolli e Shelton in tribuna per Bayern-Real Madrid

Shelton e Cobolli sono entrambi impegnati nel torneo di Monaco. I due tennisti hanno vinto le rispettive partite, rispettivi incontri contro Blockx e Bergs e si sono concessi sfruttando così il fatto di non dover tornare in campo il giorno successivo. L'americano nelle sue stories ha caricato un video per mostrare a tutti l'atmosfera da brividi prima dell'inno della Champions, con tanto di coreografia del Bayern. Quando nelle immagini spunta Cobolli, il grande tifoso della Roma alla sua maniera sentenzia: "Se ci sono meno di sei gol sono triste".

Il monito di Cobolli, accontentato dallo spettacolo della Champions

Una frase che evidenziava la voglia di Flavio di concedersi una serata ricca di gol e spettacolo in compagnia di Shelton che segue il calcio anche grazie alla sua fidanzata Trinity Rodman, calciatrice professionista. Si può dire che Cobolli sia stato decisamente accontentato, visto che il ritorno dei quarti di finale di Champions è stato uno dei match più divertenti dell'anno con ben 7 gol e il successo in rimonta dei padroni di casa per 4-3. Sia l'azzurro che l'americano, dunque, possono dirsi ampiamente soddisfatti della partita a cui hanno assistito.

Un bel modo di staccare la spina per i due tennisti, che sono legati dunque anche da un buon rapporto. Cancellata l’eco dei dissidi del passato, quando nella scorsa stagione i due furono protagonisti di una piccola incomprensione in campo. Shelton interpretò un gesto dell’azzurro come una mancanza di rispetto nei suoi confronti, quando invece era rivolto a qualcuno sugli spalti. Niente di grave insomma, anche perché Flavio è una delle personalità più apprezzate nel circuito per il suo carattere gioviale.