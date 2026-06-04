Flavio Cobolli e la doccia “rubata” a Nadal al Roland Garros: “Rafa bussò e mi disse che era la sua”

Il divertente retroscena di Flavio Cobolli al Roland Garros: l’azzurro usa per scaramanzia la stessa doccia di Nadal. L’aneddoto negli spogliatoi.

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Flavio Cobolli non cambierà assolutamente la sua routine anche in occasione della semifinale del Roland Garros contro il connazionale Matteo Arnaldi. Visti i risultati collezionati finora e culminati nel successo dei quarti contro Auger-Aliassime, sarebbe rischioso a livello scaramantico optare per delle novità nel dietro le quinte delle partite. Anche il tennista romano infatti ha svelato di avere tutta una serie di situazioni che si ripetono negli spogliatoi. Tra queste rientra anche la doccia che è la stessa che utilizzava il re del Roland Garros, ovvero Rafa Nadal.

Flavio Cobolli e la scaramanzia al Roland Garros

È stato lo stesso Flavio a raccontare tutto ai cronisti presenti nella sala stampa dopo il prestigioso successo nei quarti di finale. Anche il tennista che potrebbe entrare nella top ten a partire dalla prossima settimana ha ammesso di essere molto attento alla scaramanzia. Più che altro Cobolli ha raccontato di non voler stravolgere il suo modo di vivere il torneo, visto che finora gli ha portato decisamente fortuna: "Scaramantico? Lo sono un po' ma non in modo folle. Questa settimana sono un po' più fissato del solito. Vado allo stesso ristorante, prendo lo stesso menù, uso la stessa doccia".

Il "furto" della doccia di Nadal

E a proposito di doccia, ecco il racconto di un gustoso aneddoto. Cobolli utilizza la stessa doccia che fu di Rafa Nadal, il leggendario campione spagnolo capace di vincere il Roland Garros ben 14 volte. Tutto è nato da un ricordo di un'edizione condivisa, quando Flavio si ritrovò negli spogliatoi proprio il mancino di Manacor che ha anche una targa a lui dedicata sul Centrale di Parigi. Senza saperlo, l'azzurro si rese protagonista di un gesto che può essere considerato simpaticamente "lesa maestà": "A dire il vero, penso di aver già detto nella prima conferenza stampa che uso la stessa doccia di Rafa (Nadal), perché ho un ricordo legato proprio a quella doccia: una volta cercai di rubargli del tempo nella stessa e lui bussò. Ho dovuto fare tutto in fretta perché mi stava aspettando e mi disse che quella era la sua doccia da 14 anni".

Da allora Cobolli, anche alla luce del ritiro di Rafa, ha subito sfruttato l'occasione per utilizzare con costanza quella doccia e risultati alla mano le cose sono andate bene: "Credo che la migliore abitudine che ho qui sia quella di usare quella doccia". Parole che inevitabilmente hanno fatto sorridere tutti. E la speranza per lui è che possa fare almeno altre due docce in questa memorabile edizione del Roland Garros.