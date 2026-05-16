Il Bayern domina in Bundesliga, col 35° titolo e il record di 122 gol: ma il Grande Torino fece meglio

Il Bayern Monaco ha chiuso la stagione con la “manita” inflitta al Colonia che porta a 122 le reti realizzate nelle 34 partite di questa Bundesliga, dove ha conquistato il suo 35° Meisterschale. Record assoluto nel 21° secolo tra i top 5 campionati europei. Ma il Grande Torino nel’48 fece meglio: 125 reti.

Con il 5-1 rifilato al Colonia, il Bayern Monaco ha concluso il proprio compito in campionato nel migliore dei modi, confermando un dominio incontrastato, prendendosi il 35° Meisterschale della sua storia. Ma i bavaresi di Kompany non hanno solamente chiuso la Bundesliga con l'ennesima vittoria, spingendosi oltre: hanno ritoccato il record di reti segnate in un campionato dei top 5 campionati europei con 122 gol complessivi. Un primato assoluto per il 21° secolo anche se il Grande Torino nel 1948 si spinse oltre con 125 centri. Ma furono segnati in 40 incontri.

Il mostruoso record di gol del Bayern di Kompany: 122 in 34 partite

Numeri da fenomeni per gli uomini di Kompany che pur non avendo centrato la finale di Champions League, passata di mano al PSG che se la giocherà con l'Arsenal, hanno spazzato via tutta la concorrenza da tempo in Bundesliga facendo il vuoto per manifesta superiorità. Con la classica ciliegina sulla torta arrivata all'ultima partita, con cui si è conclusa ufficialmente la stagione, giocata in casa in una Bayern Arena tutta esaurita: 5-1 al Colonia che è equivalso alla 28a vittoria su 34 partite, dato il format del campionato tedesco a 18 squadre ma soprattutto al record assoluto di 122 reti segnate.

I record precedenti: derby di gol tra Real Madrid e Barcellona

Una media folle di 3,58 gol a partita, un primato cui non era mai giunto nessun altro club tra i principali campionati europei nel 21° secolo. Il precedente primato era stato stabilito dal Real Madrid di José Mourinho nel 2011-2012, con 121 gol. Capocannoniere della squadra fu Cristiano Ronaldo con 46 gol che però in classifica marcatori dovette lasciare il passo a Lionel Messi che ne segnò 50. Proprio il Real Madrid col Barcellona sono stati sempre i protagonisti di questa speciale graduatoria i Blancos che avevano segnato 118 goal nel 2014-2015 mentre i blaugrana hanno segnato 116 gol (2016-2017), 115 gol (2012-2013) e 114 gol (2011-2012). Un filotto tutto spagnolo, ora messo in fila dai tedeschi.

Il record del Grande Torino: 125 gol in 40 partite

In tutto questo, Harry Kane ha contribuito fino alla fine, segnando la sua ultima tripletta proprio al Colonia e raggiungendo quota 36 gol in 31 presenze di campionato. Ma il record assoluto di gol nei top 5 campionati europei non è questo: appartiene Grande Torino, che nel 1947-48 arrivò alla folle cifra di 125 gol finali segnati nel campionato italiano. Con la differenza che le partite giocate in totale, però, furono di più: 40.