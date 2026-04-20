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Musiala è tedesco ma non capisce la domanda nella festa del Bayern: “Cos’è un Meisterschafts-Fazit?”

Jamal Musiala si è presentato ai microfoni della TV, durante la festa per il titolo della Bundesliga del Bayern. Il calciatore rispondendo a una domanda non ha compreso un’espressione usata dal giornalista che lo intervistava.
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A cura di Alessio Morra
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Il Bayern Monaco ha vinto il campionato tedesco con il 4-2 allo Stoccarda. La lotta al titolo non c'è mai stata, ora è arrivata la matematica che ha dato il là alla grande festa per il 35° titolo che è anche il tredicesimo negli ultimi quattordici anni. Finita la partita è arrivato il tempo delle celebrazioni. Protagonista anche Jamal Musiala, che è finito nel classico tritacarne delle polemiche per non aver capito un'espressione rivoltagli da un'intervista. Non l'ha capita in tedesco, ma in inglese sì e più d'uno lo ha messo nel mirino accusandolo di non conoscere il tedesco, un'accusa forte che è figlia anche di polemiche precedenti. Musiala è nato in Inghilterra e solo pochi anni fa ha deciso di giocare per la Germania.

L'intervista di Musiala dopo la vittoria della Bundesliga

Musiala tra i big è stato quello che ha avuto l'impatto maggiore sull'ennesima Bundesliga vinta, a causa di un infortunio serissimo che lo ha tenuto lontano dai campi molto a lungo. Nel finale di stagione si è fatto sentire, ma il suo è un peso specifico importante essendo il più grande talento calcistico della Germania. Ricercatissimo dalle televisioni è stato intervistato a caldo e durante un'intervista ha vissuto un momento di difficoltà, comprensibile per mille motivi, ma che ha prodotto polemiche.

Il giornalista gli chiede di fare un riepilogo del campionato, usando l'espressione: "Meisterschafts-Fazit". Musiala risponde in automatico dicendo: "Per noi questo è un momento fantastico". Poi però il calciatore si stoppa, chiedendo cosa significhi quell'espressione: "Cos'hai detto? Un campione?. Che cos'è? Che significa?". Il giornalista non batte ciglio e glielo traduce in inglese usando l'espressione summary, praticamente gli è stato chiesto di fare un riepilogo della stagione.

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Le polemiche attorno la risposta di Musiala

Musiala comprende e procede spedito. Ahi lui, quel momento è stato visto e poi commentato, e dunque anche ripreso, sui social network che lo hanno messo nel mirino. Lo hanno fatto ricordando, o meglio sottolineando le sue origini. Il calciatore è nato a Stoccarda, da mamma tedesca e papà nigeriano, ma quando aveva 7 anni si è trasferito in Inghilterra, dove ha vissuto fino al 2019 quando ha firmato per il Bayern.

Jamal Musiala festeggia con i compagni uno dei gol del Bayern allo Stoccarda.
Jamal Musiala festeggia con i compagni uno dei gol del Bayern allo Stoccarda.

Il tedesco è senz'altro una lingua ostica, lui lo parla, ma in quel momento ha avuto un momento di difficoltà che ha superato con un sorriso. I social però lo hanno messo nel mirino evidenziando le difficoltà di Musiala con quella lingua. C'è stato chi lo ha punzecchiato con perfidia. Più d'uno si è chiesto se parlasse il tedesco? Commenti orribili e ingiusti per un ragazzo che in quel momento voleva solo celebrare il campionato vinto, l'ennesimo.

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