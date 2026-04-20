Olise è stato l’unico a non indossare la maglia celebrativa del Bayern che raffigurava un cacatua

Il Bayern Monaco ha sigillato la Bundesliga, vinta ufficialmente con quattro turni d'anticipo. Grande festa in Baviera, sul campo e sugli spalti. In attesa di chiudere i conti in Coppa di Germania e soprattutto con il grande sogno della Champions League. Grande festa per tutti, un po' per me Michael Olise, l'uomo in più di Kompany che ha fatto una crescita esponenziale e sta mostrando anche in Champions League il suo talento. Olise è stato l'unico della squadra a non indossare la maglia celebrativa e all'impazzata in tanti si sono chiesti come mai il talento francese sia rimasto solo con la canonica maglia rossa del Bayern snobbando quella celebrativa con il cacatua.

Il cacatua è diventato il portafortuna del Bayern Monaco

A Monaco si è deciso di festeggiare con il cacatua, un uccello. Si sono visti i calciatori con una statuetta di porcellana e soprattutto quando la partita è terminata tutti, meno che uno, Olise, hanno posato con una foto con una maglia, una t-shirt con raffigurato il disegnino del pappagallo che tiene tra le mani il trofeo. Una statuetta che è diventata anche un portafortuna. La squadra l'ha ‘recuperata' durante i festeggiamenti del campionato vinto un anno fa, in un ristorante. Pare che un calciatore avesse deciso di prenderla, in modo furtivo, e la squadra l'ha adottata, facendo creare anche una custodia apposita per averla anche in trasferta. E di conseguenza è stato deciso di raffigurarlo sulla maglia celebrativa. Non è vero ma ci credo anche in Germania.

Olise è stato l'unico a festeggiare senza la maglia celebrativa

Tutti con la maglia celebrativa con il cacatua, tranne uno: Michael Olise, una delle stelle del Bayern, una delle grandi stelle del presente e del futuro del calcio mondiale. In una delle tante foto si vedono tutti i calciatori abbracciati con quella t-shirt celebrativa, ma non Olise che ha lo sguardo perso. Da lì sono nate una sfilza di insinuazioni e in tanti si sono chiesti perché l'ex Crystal Palace non avesse il cacatua sul petto.

Solo insinuazioni, speculazioni, voci ma nessuna verità ufficiale. Olise sembra distratto, pare stesse pensando ad altro. Ma a cosa? Il francese non è il ‘classico' calciatore. Basta pensare che nonostante sia un top player mondiale non ha un contratto di sponsorizzazione con un brand di scarpe, eppure di offerte ne ha avute tantissime. Lui gioca con un modello di scarpe andato fuori produzione da un po' e in base alla divisa che indossa (rossa con il Bayern, con la prima maglia, bianca o nera, o blu con la Francia) abbina gli scarpini.

Il calciatore non era presente nemmeno nella foto celebrativa per la Bundesliga

Michael Olise non era presente nella foto di gruppo con cui il Bayern ha celebrato il titolo della Bundesliga 2025–2026.

Olise poi ha marcato visita nella foto celebrativa, foto di gruppo corposissima con tanto di staff tecnico, con Kompany festante ed esultante. Si può vedere con attenzione che nell'infinito gruppone il francese, di origine nigeriana, non c'è.

La spiegazione più vicina alla realtà pare essere che Olise nel suo modo di pensare, assai rilassato al limite del distaccato, abbia dato il giusto al successo in Bundesliga perché non considera chiusa la stagione. Niente maglia celebrativa né foto di gruppo per Olise che è ancora concentratissimo sulla Champions League, il vero obiettivo, il grande sogno, di una carriera e di una stagione che può diventare stellare.