Errani e Vavassori fanno il bis al Roland Garros e si dicono parole splendide: “Questo sogno non finisce”

Sara Errani e Andrea Vavassori hanno vinto per il secondo anno consecutivo il torneo di doppio misto del Roland Garros.

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Sara Errani e Andrea Vavassori hanno vinto per il secondo anno consecutivo il torneo di doppio misto del Roland Garros. Sara e Andrea si sono imposti su Dabrowki e King in rimonta con il punteggio di 4-6 6-3 10-8. Per loro è il quarto titolo Slam in coppia in misto, il decimo in assoluto in doppio per Errani. Vavassori ha la chance di fare il bis, essendo in semifinale nel torneo di doppio maschile con Simone Bolelli, sfideranno Granollers e Zeballos venerdì.

Errani e Vavassori vincono ancora il misto al Roland Garros

Un'altra vittoria. La seconda consecutiva per Errani e Vavassori, pressoché imbattibili in misto al Roland Garros. Due Slam di fila, quattro in totale, gli altri titoli li hanno conquistati agli US Open (2024 e 2025). Ennesimo alloro per il tennis italiano, che può ampliare il suo bottino, si spera, anche nei prossimi giorni. Uno tra Cobolli e Arnaldi sarà in finale nel torneo maschile, contro Zverev o Mensik, oltre a Bolelli e Vavassori nel singolare maschile.

I complimenti degli avversari dopo la finale del misto

"Guardiamo a voi, siete d'ispirazione per noi e per tutto il movimento". Durante la premiazione la canadese Gabriela Dabrowski ha esordito con delle meravigliose parole per i due tennisti italiani. A quelle parole si è accodato poi Evan King, che ha aggiunto: "Siete troppo bravi". Poi è arrivato il momento dei due campioni di misto a Parigi.

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Felicissima Sara Errani che ha detto: "Ancora vivo per questo sogno che non finisce. Oggi è stata dura per noi. È un piacere condivide con te Andrea, è pazzesco giocare con te, è troppo divertente. Sei troppo bravo. Grazie alla famiglia e alla nostra squadra. Senza di voi non sarebbe possibile tutto questo". Poi ha ringraziato anche il pubblico.

Mentre Vavassori ha ricambiato i complimenti dei finalisti sconfitti, poi ha celebrato la sua partner: "Siete delle persone eccezionali. Sara sei la mia migliore amica, sei la prima con cui voglio parlare dopo aver giocato una partita. Ringrazio mio padre, il mio allenatore, la federazione italiana, e faccio i complimenti ad Amelie (Mauresmo, direttrice del torneo, ndr.)".