Errani e Vavassori vincono il doppio misto agli US Open e fanno la storia del tennis italiano Sara Errani e Andrea Vavassori hanno vinto il torneo di doppio misto degli US Open 2024. La coppa italiana ha sconfitto in finale in due set gli americani Townsend e Young. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Sara Errani e Andrea Vavassori hanno fatto la storia. Per la prima volta una coppia interamente italiana vince il torneo di doppio misto degli US Open. Errani e Vavassori in una splendida finale hanno sconfitto in due set gli americani Taylor Townsend e Donald Young con il punteggio di 7-6 7-5. I due meravigliosi tennisti italiani sono la prima coppia in assoluto a vincere un titolo Slam nel misto. Di italiani campioni nel misto c'erano stati, ma mai in tandem.

Errani e Vavassori vincono gli US Open di doppio misto

Erano favoriti, ma tra il dire e il fare c'è bisogno di una vittoria. Hanno vinto una bella finale a Flushing Meadows Sara e Andrea che hanno accelerato nei momenti decisivi. Errani e Vavassori hanno risposto colpo su colpo, hanno fatto il break nell'undicesimo game. Gli azzurri hanno servito per il set, ma hanno perso la battuta. Il tie-break ha deciso il primo set ed è stato a senso unico: 7 a 0!

Townsend e Young hanno capito poco e nel secondo set sono finiti subito indietro, il break aveva messo in posizione ottima Errani e Vavassori, che però dal 4-1 si sono fatti riagganciare: 4-4. Poi 5-5, e nel dodicesimo game il break decisivo. Sara e Andrea vincono con il punteggio di 7-6 7-5 il torneo di doppio misto degli US Open.

Sesto Slam in doppio per Errani, primo per Vavassori

Sara Errani e Andrea Vavassori, che hanno meritato il successo, sono riusciti a realizzare un'impresa perché sono la prima coppia italiana in assoluto a vincere un titolo Slam in misto, l'Italia scrive ancora la sua storia nel tennis. Per Andrea Vavassori è il primo titolo Slam della sua carriera, in questa stagione ha disputato due finali con Bolelli nel doppio (perse entrambe a Melbourne e Parigi).

Sara Errani invece amplia ulteriormente la sua bacheca: sono sei i titoli Slam in doppio – cinque in tandem con Roberta Vinci più questo in misto degli US Open. Inoltre Errani ha vinto anche l'oro alle Olimpiadi con Jasmine Paolini.