Errani e Paolini favolose, vincono il doppio ed è il primo oro olimpico dell'Italia nel tennis Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto la medaglia d'oro del torneo olimpico di doppio di Parigi 2024. Le due italiane hanno sconfitto Andreeva.e Shnaider al super tie-break. Settimo oro per l'Italia.

A cura di Alessio Morra

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno scritto la storia dell'Italia nel tennis alle Olimpiadi. Perché le due azzurre sconfiggendo Andreeva e Shnaider nella finale del torneo di doppio hanno conquistato la medaglia d'oro, che è in assoluto la prima per l'Italia nel tennis alle Olimpiadi.

Le russe vincono il primo set

Errani e Paolini sono favorite, ma Andreeva e Shnaider, atlete russe che giocano come indipendenti sono comunque una coppia di tutto rispetto. Le russe scattano meglio dai blocchi. Break nel quarto gioco e poi nell'ottavo, ed è 6-2 in un primo set rapido. Nel mezzo anche la richiesta di fisioterapista per Errani, che torna negli spogliatoi per farsi valutare.

6-1 per Errani e Paolini

Nel secondo set le russe volano 40-0 nel primo game, ma le due azzurre non le fanno scappare, vincono quattro punti di fila, allungano il game e fanno il break. Il secondo set è senza storia. 6-1 per Errani e Paolini, che si mettono in parità e vanno sul set pari. La finale si chiude con il super tie-break, un po' come se fossero i rigori, lo stesso finale del doppio maschile.

Errani e Paolini vincono l'oro al super tie-break

Il super tie-break vede subito partire alla grande. Errani ha una precisione millimetrica ed è subito mini-break, ma le russe riagganciano le azzurre. Shnaider sbaglia dal fondo ed è ancora mini-break, 4-2 per le italiane. Un gran servizio di Paolini dà il 5-3 all'Italia, poi è 7-3 con un altro mini-break. Le russe non mollano. Andreeva cerca di far valere la sua classifica.

Il tredicesimo punto è bellissimo, è 8-5. Il punto seguente è altrettanto bello, ma lo vincono le russe. Poi un errore di Paolini ed è 8-7. Errani è un muro, e arrivano due matchpoint per l'Italia. Poi la storia: 10-7. Errani e Paolini vincono la medaglia d'oro alle Olimpiadi. Prima medaglia d'oro in assoluto per l'Italia nel tennis alle Olimpiadi, terza in assoluto.