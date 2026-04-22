Berrettini crolla a Madrid, la frase all’angolo: “Non posso competere”. E ora saluta la top 100

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Il torneo di Madrid è già finito per Matteo Berrettini. Brutta e pesante sconfitta per il tennista italiano all'esordio del Masters 1000 spagnolo contro il numero 87 del mondo Dino Prizmic. 6-3, 6-4 per il tennista croato proveniente dalle qualificazioni che ha fatto il suo contro una delle peggiori versioni stagionali dell'azzurro che spesso e volentieri ha trasmesso il suo malessere anche all'angolo. E la classifica ora piange, visto che uscirà dalla top 100.

Berrettini sconfitto agevolmente da Dino Prizmic

Il "martello" romano non è riuscito a far vedere il suo miglior tennis e soprattutto il piglio giusto. Atteggiamento dimesso da parte di Matteo Berrettini, pronto a tradire sensazioni negative sia nel primo che nel secondo set, dove comunque c'è stato un parziale miglioramento. I componenti del suo team hanno provato a più riprese ad incoraggiarlo ma non c'è stato nulla da fare per lo sconsolato giocatore che tra primo e secondo set, come sottolineato da Matteo Zorzoli di Eurosport, ha dichiarato "Non sono in grado di competere".

Il rendimento altalenante di Berrettini che esce dalla top 100

Non ha mai dato la sensazione di poter ribaltare il risultato e riprendere il filo di una partita scivolata via senza sussulti. Prosegue dunque l'andamento stagionale altalenante di Matteo Berrettini che continua a "vivere alla giornata", raccogliendo tutto quello che può. La buona prova contro Medvedev a Monte Carlo e soprattutto la continuità mostrata, sono un lontano ricordo se si considerano la prova successiva contro Fonseca e quella odierna.

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E le cose hanno preso una piega decisamente negativa anche in chiave ranking visto che Matteo Berrettini alla luce di questo risultato e di quelli provenienti dagli altri campi, saluterà la top 100 dopo due anni. Infatti l'azzurro che al momento è esattamente il numero 100 dovrebbe scivolare più in basso quando si completerà il primo turno di Madrid. Momento dunque decisamente non semplice per il nostro portacolori che a questo punto deve sperare in un riscatto nella sua Roma.