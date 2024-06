video suggerito

Il primo sorteggio di Sinner da numero 1 in tabellone a Wimbledon è stato un vero disastro Tabellone di Wimbledon decisamente in salita per Jannik Sinner. Carlos Alcaraz è dalla stessa parte del tabellone e potrebbe incontrarlo nuovamente in semifinale, ma già al secondo turno potrebbe esserci il derby con Matteo Berrettini.

A cura di Gabriele Mento

Non è andato come sperava il primo sorteggio da numero 1 al mondo per Jannik Sinner, con il tabellone di Wimbledon che sarà tutt'altro che semplice. Sinner sarà nella parte alta del tabellone in quanto prima testa di serie, e dalla stessa parte è stato sorteggiato anche Carlos Alcaraz, con il quale potrebbe scontrarsi in semifinale come già successo al Roland Garros. Ma il percorso per arrivarci sarà tutt'altro che semplice, e già dal secondo turno incrocerà avversari temibili.

Il tabellone di Sinner a Wimbledon

Fatta eccezione per il primo turno, dove avrà nel tedesco Yannick Hanfmann un avversario sulla carta abbordabile, Sinner avrà un percorso decisamente in salita. Già nel turno successivo potrebbe esserci un derby terribile con Matteo Berrettini, finalista a Londra nel 2021 e a Stoccarda due settimane fa. Il romano nel primo turno sarà peraltro opposto a Martin Fucsovics, giocatore che Sinner ha sempre sofferto, venendo sconfitto dall'ungherese nel primo turno di Wimbledon nel 2021, e contro il quale si trovò in svantaggio per due set a zero nel terzo turno degli Australian Open del 2023.

Il tabellone del singolare maschile di Wimbledon

Al terzo turno Sinner si troverebbe di fronte il neederlandese Tallon Griekspoor, affrontato ad Halle di recente e contro il quale è stato costretto a recuperare un set di svantaggio. Molto duro sarà anche il potenziale ottavo di finale dove si troverebbe come possibili avversari Ben Shelton o Denis Shapovalov, semifinalista a Wimbledon nel 2021. Ai quarti di finale, per Sinner ci sono alte probabilità della rivincita di una finale disputata nel 2024, contro Danil Medvedev, battuto nell'ultimo atto degli Australian Open, o contro Grigor Dimitrov, sconfitto in finale del Master 1000 di Miami.

Un tabellone che non è stato per niente amico di Sinner a Wimbledon, mentre invece è stato decisamente più benevolo nei confronti di Novak Djokovic, con il quale Sinner si è allenato ieri e che sembra intenzionato a partecipare a Wimbledon a poche settimane dall'operazione al menisco. Il serbo sulla carta non ha avversari troppo impegnativi fino ai quarti di finale, dove potrebbe incrociare Hubert Hurcacz. Carlos Alcaraz, invece, avrà avversari abbordabili nelle prime due partite, prima di un possibile scontro con Francis Tiafoe nel terzo turno.