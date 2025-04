video suggerito

Quando si gioca la finale di Coppa Italia 2024-2025, data e stadio della partita La finale di Coppa Italia si gioca il prossimo 4 maggio 2025 alle 21:00 allo Stadio Olimpico di Roma. Le vincenti di Empoli-Bologna e Milan-Inter si contenderanno il trofeo tricolore e saranno di diritto qualificate alle prossime Final Four di Supercoppa.

A cura di Alessio Pediglieri

La Coppa Italia 2025 sta entrando nelle sue fasi conclusive e determinanti e la finalissima si avvicina. Definito il calendario delle semifinali, con Empoli-Bologna che scendono in campo oggi 1 aprile alle 21:00, il 2 aprile sarà la volta di Milan-Inter sempre alle 21:00. Le gare di ritorno si giocheranno rispettivamente il 23 aprile, Bologna-Empoli, e giovedì 24 aprile Inter-Milan con orario alle 21:00. La finale si svolgerà invece allo Stadio Olimpico di Roma, mercoledì 4 maggio, sempre alle 21:00.

Tutto apparecchiato per capire chi si aggiudicherà la Coppa Italia edizione 2025 che non ha lesinato sorprese importanti. Soprattutto se si considera la prima semifinale in programma oggi, che vede di fronte due autentiche outsider della competizione, Empoli e Bologna. I toscani si sono guadagnati il proprio posto eliminando la Juventus mentre i felsinei si sono fatti spazio chiudendo a proprio favore il discorso contro l'Atalanta. Sull'altro lato del tabellone, invece, pronostici rispettati con Inter e Milan che si sfideranno (ancora) in un doppio derby stagionale dopo quelli in campionato e in Supercoppa. Chi riuscirà ad avere la meglio da questa serie di semifinali, che si disputano con il doppio confronto andata e ritorno, approderà a Roma, dove si terrà la finalissima di quest'anno.

Finale di Coppa Italia 2024-2025: la data, l'orario e dove si gioca

Ad ospitare la finale di Coppa Italia di quest'anno sarà la cornice dello Stadio Olimpico di Roma. La casa di Lazio e Roma vedrà l'ultimo atto di chi proverà a contendersi il trofeo tricolore. Una finale che, comunque andrà l'esito conclusivo, premierà entrambe le squadre che saranno in campo visto che sia la finalista sia la vincitrice partecipano di diritto alle Final Four di Supercoppa. La partita si giocherà mercoledì 4 maggio, con calcio di inizio alle 21:00. Ovviamente, formula classica: dopo il 90′ se in parità, ci saranno i due tempi supplementari ed, eventualmente, poi i rigori.