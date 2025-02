video suggerito

Empoli in semifinale di Coppa Italia, Juventus fuori dopo i rigori: sbagliano Vlahovic e Yildiz L'Empoli è in semifinale di Coppa Italia. Juventus eliminata ai calci di rigore. L'Empoli sfiderà il Bologna. Gol di Maleh e Thuram per l'1-1 dei tempi regolamentari. Vlahovic e Yildiz sbagliano dal dischetto.

A cura di Alessio Morra

L'Empoli è in semifinale di Coppa Italia per la prima volta nella sua storia. La Juventus è stata eliminata ai calci di rigore. Dopo i gol di Maleh e Thuram si è deciso tutto dal dischetto. Sbagliano Vlahovic e Yildiz. Perfetti i calciatori dell'Empoli, che ai rigori avevano vinto pure contro la Fiorentina agli ottavi. L'Empoli sfiderà in semifinale il Bologna, l'altra semifinale è Milan-Inter.

Gol di Maleh, Empoli in vantaggio

Considerato tutto sembrava non ci dovesse essere partita. La Juventus è quarta, ha vinto le ultime quattro partite in campionato. L'Empoli è terzultimo e ha ottenuto due punti nelle ultime undici partite. Ma il calcio è imprevedibile. L'Empoli all'intervallo è in vantaggio, ed ha pure tanto rammarico perché un paio di volte poteva pure raddoppiare. Maleh al 24′ con un tiro potente e preciso supera l'incolpevole Perin. La squadra di D'Aversa in contropiede manca due volte il bis. Kouamé calcia malissimo, Konaté è sfortunato, perché stoppa e calcia bene, ma colpisce il palo. Lo Stadium accompagna la squadra con dei sonori fischi negli spogliatoi.

Magia di Thuram e la Juve pareggia

Nel secondo tempo l'Empoli prova a spingere e ha un'occasione dopo pochi secondi, e in contropiede dà l'idea di poter colpire. Thiago Motta fa i cambi, stravolge la Juventus mettendo Locatelli difensore centrale e soprattutto Yildiz e Conceicao. Il gol del pari arriva al 65′ con Thuram, che fa una magia pura. Il francese fa una giocata d'alta scuola, da trequartista di talento, si beve un avversario e poi insacca con una bella conclusione, 1-1. La partita si gioca su un filo sottile. Perché sbilanciatissima la Juve concede spazi all'Empoli, che delle volte affanna, ma resiste. Vlahovic ha una chance, ma calcia male. Il risultato non cambia e si decide tutto ai calci di rigore.

I rigori di Juventus-Empoli

Il primo a calciare è Vlahovic, che manda il pallone alto sopra la traversa. Henderson invece insacca. Kolo Muani è perfetto. Così come Kouame. Vasquez intuisce, ma non respinge. Locatelli segna. Bolide di Cacace ed è 3-2. Yildiz è il quarto tiratore juventino, sbaglia pure lui. Marianucci segna e l'Empoli vola in semifinale, contro il Bologna.