Il Bologna fa l'impresa: batte l'Atalanta e dopo 26 anni vola in semifinale di Coppa Italia Un gol di Castro nel secondo tempo regala al Bologna la semifinale di Coppa Italia. Un traguardo atteso 26 anni dagli emiliani che battono l'Atalanta di misura al Gewiss.

A cura di Fabrizio Rinelli

Un gol di Castro nel secondo tempo regala al Bologna la semifinale di Coppa Italia. Un traguardo atteso 26 anni dagli emiliani che battono l'Atalanta di misura al Gewiss. Dea molto propositiva sin da inizio partita ma che spreca diverse occasioni da gol sia nel primo che nel secondo tempo. Daniel Maldini nella ripresa si fa ipnotizzare da Skorupski solo davanti al portiere polacco. La squadra di Italiano ne approfitta invece con il colpo di testa del suo attaccante capace di anticipare Rui Patricio in uscita e mettere la palla in rete.

Pobega contro Pasalic nel primo tempo.

Il primo tempo si chiude senza reti

L'Atalanta dovrà rinunciare a Scamacca e Scalvini per tutto il resto della stagione. I due giocatori dovranno operarsi dopo i due infortuni. L'annuncio è arrivato direttamente dalle parole del presidente Percassi poco prima dell'inizio della partita. Una sfida che ha preso subito il via con grande intensità da parte di entrambe le squadre ma soprattutto dell'Atalanta che ha iniziato subito a premere sull'acceleratore per mettere in difficoltà gli emiliani. Ad andare vicina a gol è infatti proprio la Dea che si porta davanti alla porta di Skorupski con De Ketelaere.

Il belga calcia ma il portiere polacco è attento e mette la. palla in angolo. Lo stesso ex fantasista del Milan si inventa un pallone d'oro per liberare al tiro Ederson il quale però calcia debolmente. Inizio sprint dell'Atalanta che dopo un po' può ancora trovare il gol se non fosse che Zappacosta è riuscito a sbagliare uno stop facile su assist di Pasalic. Nel finale di tempo però ghiotta occasione per gli ospiti con Pobega mandato in porta da Ndoye. Nel finale di tempo infortunio muscolare per Odgaard sostituito da Dominguez: la prima frazione termina 0-0.

Il momento in cui Castro mette in rete la palla del definitivo 0-1.

Il Bologna la vince nel secondo tempo col gol di Castro

Il secondo tempo riparte senza sostituzioni. L'Atalanta inizia subito come aveva cominciato. Da sinistra Dijmsiti mette al centro dell'area un assist bellissimo per l'accorrente Bellanova da destra ma Skorupski mette in angolo con una super parata. La Dea continua a spingere sull'acceleratore che però con Pasalic non riesce ancora a trovare il gol. E così è il Bologna a portarsi davanti alla porta di Rui Patricio calciando in area di rigore con Pobega ma la sua conclusione finisce di pochissimo fuori. Partita pazzesca e ricca di emozioni che ha visto anche l'esordio di Daniel Maldini.

Gasperini manda in campo anche Cuadrado che da sinistra si rende subito pericoloso. Ma l'occasione migliore ce l'ha sui piedi proprio Maldini che servito in area da un assist al bacio di Brescianini calcia la palla tra le braccia di Skorupski che blocca. Italiano inserisce così Castro e Casale ma il Bologna resta totalmente in partita. Gli emiliani infatti sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Lykoggianis mette al centro dell'area un pallone che di testa Castro mette in rete anticipando in uscita Rui Patricio. Finisce 0-1 e il Bologna vola in semifinale.