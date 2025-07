Sinner-Alcaraz oggi in finale a Wimbledon, quando si gioca: orario e dove vederla in TV e streaming

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Torneo di Wimbledon 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Oggi è il giorno della finale del torneo maschile di Wimbledon 2025 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Era la finale dei sogni, la sfida più attesa e ci sarà. L'incontro prenderà il via alle 17 ora italiana (le 16 a Londra). Per Sinner è la prima finale a Wimbledon, è il secondo italiano a giocarla dopo Berrettini. Alcaraz invece ha vinto le ultime due edizioni, nelle precedenti finali ha vinto sempre contro Djokovic. Sinner è reduce dai successi con Shelton e Djokovic, annichilito in semifinale. Mentre Alcaraz ha perso un set con Fritz in semifinale. La finale inizierà alle ore 17 e si potrà seguire in diretta TV su Sky e in chiaro su TV8.

A che ora gioca Sinner contro Alcaraz a Wimbledon: orario e programma

La finale del torneo di Wimbledon tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è la partita che chiude l'edizione 2025 dei Championships. L'incontro che si disputerà al meglio dei cinque set, come ogni partita dei tornei del Grande Slam, non inizierà prima delle ore 17. Allo scoccare delle cinque del pomeriggio italiane i due tennisti scenderanno sul Campo Centrale più famoso al mondo.

Sinner-Alcaraz, i precedenti

Sinner e Alcaraz sono i tennisti più forti al mondo, stanno già segnando la loro epoca e sono destinati a dominare a lungo. Sono dodici i precedenti tra Alcaraz e Sinner. Lo spagnolo è avanti 8-4. Carlos ha vinto le ultime cinque partite, Jannik si è imposto l'ultima volta nelle semifinale del torneo ATP 500 di Pechino, quando vinse in due set (ottobre 2023). A livello Slam i precedenti sono quattro, Alcaraz ne ha vinti tre, compresa la finale del Roland Garros disputata un mese fa. L'unico precedente sull'erba è favorevole a Jannik, che vinse proprio a Wimbledon negli ottavi di finale del 2022.

Sinner-Alcaraz, dove vederla in TV e streaming

L'incontro tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz inizierà alle ore 17 e si potrà seguire in diretta TV su Sky, che ha trasmesso integralmente il torneo di Wimbledon, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis). Diretta in chiaro su TV8. Streaming possibile, per abbonati, con Sky Go e NOW, ma anche in chiaro su tv8.it.

Finale Sinner-Alcaraz in chiaro, su qualche canale si vede in TV

La partita tra i due tennisti più forti al mondo, numero 1 e numero 2 della classifica ATP sarà trasmessa in diretta televisiva anche in chiaro. Dunque oltre a Sky, la finale sarà visibile in diretta anche su TV8, canale 8 del digitale terrestre. Streaming con tv8.it.

Chi sono i telecronisti della finale Sinner-Alcaraz a Wimbledon

Sinner-Alcaraz, finale 2025 di Wimbledon, sarà dunque in diretta su Sky e TV8 in chiaro. La telecronaca dell'incontro sarà affidata alla coppia formata da Elena Pero e Paolo Bertolucci, che da anni commentano tutte le partite di tennis principali mandati in onda su Sky.