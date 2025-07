Quando si gioca la finale di Wimbledon 2025, data e orario dell’incontro di tennis

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Torneo di Wimbledon 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Quella di oggi è la giornata delle semifinali del torneo maschile di Wimbledon. Ora sono in campo Jannik Sinner e Novak Djokovic, per la partita più attesa. Il vincente si qualificherà per la finale in programma domenica 13 luglio alle ore 15 contro Carlos Alcaraz, che ha vinto in quattro set con Fritz. La finale, con o senza Sinner in campo, sarà trasmessa anche in chiaro, oltre che da Sky.

Finale Wimbledon 2025: data e orario della partita di tennis

L'evento è vicino. Questa volta in finale potrebbe esserci un tennista italiano, cosa accaduta solo nel 2021 quando giocò Berrettini. L'ultimo atto di Wimbledon si giocherà domenica 13 luglio alle ore 17. In campo Alcaraz contro Sinner o Djokovic.

Dove vedere la finale del Wimbledon in TV e streaming: anche in chiaro

La finale del torneo maschile di Wimbledon, che nelle ultime due edizioni si è aggiudicato Carlos Alcaraz, si potrà seguire in diretta TV su Sky, che detiene i diritti del torneo. Diretta live per abbonati sia sul canale 201 (Sky Sport Uno) che sul 203 (Sky Sport Tennis). Streaming possibile con Sky Go e NOW, per rispettivi abbonati. Telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci. La finale di Wimbledon 2025, al di là della presenza di Sinner, si potrà seguire anche in diretta in chiaro su TV8.

Chi giocherà la finale del Wimbledon

Il torneo di Wimbledon è da sempre quello più ambito, è quello più antico ed è quello che ‘tocca' a una elite ristretta. Negli ultimi ventidue anni ci sono stati appena cinque vincitori. La finale la disputeranno il vincente di Sinner-Djokovic, che fu semifinale anche due anni fa, e Alcaraz, che ha vinto in quattro set con Taylor Fritz.