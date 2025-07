La finale maschile di Wimbledon sarà trasmessa in chiaro in TV, con o senza Sinner

La finale maschile di Wimbledon sarà trasmessa in chiaro per tutti i tifosi, anche in caso di mancata qualificazione di Sinner: tutte le informazioni per vedere la gara gratuitamente, anche in streaming.

Domenica alle ore 17 a Wimbledon andrà in scena la grande finale del torneo maschile con Sinner, Alcaraz, Fritz e Djokovic pronti ad accaparrarsi i due posti disponibili. Uno spettacolo incredibile con i migliori tennisti al mondo che per tutti gli appassionati sarà trasmesso anche in chiaro: dopo il Roland Garros anche l'ultimo atto del terzo torneo del Grande Slam verrà trasmesso in chiaro in Italia per tutti gli appassionati, con o senza Sinner.

La conferma è arrivata da Sky: "Sky rende disponibile a tutti gli appassionati e ai tifosi del grande tennis la sfida decisiva per il titolo del terzo slam dell’anno". Dunque la trasmissione gratuita avverrà indipendentemente dalla qualificazione del tennista italiano dalla finale, come invece era successo in altre occasioni.

La finale di Wimbledon trasmessa in chiaro

L'annuncio arriva prima delle semifinali, quando tutto è ancora aperto in vista dell'ultimo atto del torneo. Domenica 13 luglio alle ore 17 si giocherà la finale di Wimbledon e verrà trasmessa gratuitamente in Italia, anche in caso di sconfitta di Sinner in semifinale. Era già successo negli ultimi tornei, ma l'italiano era sempre riuscito a raggiungere la finale e l'annuncio era stato dato soltanto pochi giorni prima della partita.

Dunque oltre alla classica diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K e in streaming su NOW ci sarà anche la trasmissione in contemporanea in chiaro per tutti i tifosi che potranno assistere all'incontro senza necessità di sottoscrivere alcun abbonamento.

Su quale canale andrà in onda la finale di Wimbledon

Dunque l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà per domenica 13 luglio alle ore 17 per la finale del torneo maschile di Wimbledon. La partita (così come tutta la competizione) andrà in onda su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K e in streaming su NOW e, a prescindere dalla qualificazione di Sinner all'ultimo atto, in contemporanea sarà trasmessa anche in chiaro su TV8, con streaming disponibile gratuitamente su tv8.it