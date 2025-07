Alcaraz dice cosa farà durante Sinner-Djokovic in vista della finale a Wimbledon: “Sarò onesto”

Alcaraz è in finale a Wimbledon per la terza volta consecutiva. Dopo il successo con Fritz, il tennista spagnolo era già rivolto verso la sfida tra Sinner e Djokovic.

Terza finale consecutiva a Wimbledon per Carlos Alcaraz, che ha dovuto sudare per battere un coriaceo Taylor Fritz, piegato dopo il tie-break del quarto set. Lo spagnolo ha vinto la 24ª partita di fila, pare imbattibile. Domenica sarà in campo contro Sinner o Djokovic, ma per il momento non vuole pensarci. Vuole solo godersi il momento e il traguardo raggiunto.

Sinner-Djokovic è uno degli incontri più emozionanti possibili

Naturalmente ha parlato della sua partita con Fritz, ma poi ha dovuto rispondere anche a una domanda sulla semifinale tra Sinner e Djokovic, dalla quale uscirà il suo avversario: "Sinner-Djokovic è uno degli incontri più emozionanti possibili. Djokovic l'ho seguito di più anche quando ero ragazzino. Poi ho iniziato a incontrarlo. Da appassionato di tennis cercherò di vedere questa partita, sono onesto, e proverò a guardarla il più possibile, vediamo chi vincerà".

"Sono in finale per il terzo anno di fila e sono felice"

Con questa sono ventiquattro le partite vinte consecutivamente da Alcaraz, che si è aggiudicato Roma, Roland Garros e il Queen's e ora è in finale a Wimbledon. Numeri eccezionali ai quali, però, Carlos non vuole pensare. Il suo obiettivo è un altro. Vuole godersi il momento: "Non penso a queste cose, non penso a quante partite ho vinto. Sto vivendo il mio sogno, sono in finale per il terzo anno di fila e sono felice di giocare uno dei tornei più importanti al mondo. Ora mi prendo il mio tempo, voglio godermela, poi ho il tempo per pensare alla finale. Questo è il mio sogno, cerco di portare gioia in campo".

Alcaraz batte Fritz ed è in finale a Wimbledon

Alcaraz sapeva di essere favorito con Fritz, ha vinto, lo ha fatto gestendo in modo meraviglioso quei pochi momenti di difficoltà, che si sono palesati soprattutto nel finale, quando l'americano si è procurato due setpoint nel tie-break che avrebbero potuto allungare l'incontro al quinto set. Alcaraz, a caldo dopo la partita si è detto assai soddisfatto della sua partita: "Oggi faceva molto caldo, sono contento di come me ho giocato. Nel quarto set lui ha avuto due setpoint, considerato il servizio che Fritz ha sono orgoglioso di come sono riuscito a rispondere e del livello che ho messo in mostra in questa semifinale".