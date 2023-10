ATP Pechino, oggi Sinner-Alcaraz in semifinale: orari TV e dove vedere in diretta le partite di tennis

Le partite di oggi al China Open di tennis: in campo Alcaraz-Sinner e Medvedev-Zverev per le semifinali. Saranno prima Zverev e Medvedev a scendere in campo nella mattinata italiana, poi toccherà a Sinner e Alcaraz, che non giocheranno prima delle 13:30 ora italiana. Diretta TV in chiaro su Supertennis, streaming su Supertennis e SupertenniX.

Il programma di oggi dell'ATP Pechino 2023 e i risultati delle partite

ore 10:30, Zverev-Medvedev

ore 13:30, Sinner-Alcaraz

Sinner-Alcaraz oggi in TV all'ATP Pechino: orario e dove vederla

Jannik Sinner giocherà oggi ancora una volta contro Carlos Alcaraz. Il presente e il futuro del tennis. La semifinale del 500 di Pechino si disputerà in un orario molto comodo per gli appassionati italiani, perché il match inizierà alle ore 13:30 (le 19:30 in Cina). Diretta TV su Supertennis in chiaro, streaming sul sito di Supertennis e su SupertenniX.

Dove vedere la partita di Medvedev contro Zverev al torneo di tennis in diretta TV

Molto attesa è anche la semifinale che giocheranno Daniil Medvedev e Alexander Zverev. Il russo e il tedesco sono due dei big del tennis e daranno vita a una partita che si prevede lunga e bella, oltre che equilibrata. L'orario d'inizio è fissato per le 10:30 italiane. Medvedev-Zverev si potrà seguire in diretta televisiva su Supertennis, e dunque sarà visibile in chiaro. I vincenti delle due semifinali si affronteranno nella finale del torneo ATP 500 di Pechino, in programma mercoledì 5 ottobre.

0