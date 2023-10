Sinner fenomenale contro Alcaraz, è in finale a Pechino! Jannik diventa il nuovo numero 4 al mondo Jannik Sinner batte ancora una volta Carlos Alcaraz e si qualifica per la finale del torneo 500 di Pechino, mercoledì affronterà il russo Medvedev. Sinner diventerà numero 4 ATP.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner è nella storia del tennis italiano, o meglio lo è sempre di più. Sinner per la quarta volta in carriera ha sconfitto Alcaraz ed è soprattutto sicuro di diventare numero 4 della classifica ATP, eguagliando così Adriano Panatta e Francesca Schiavone. Ma lui ha l'opportunità concreta di chiudere anche la stagione in quella posizione. Sinner si è imposto in due set con Alcaraz e sfiderà nella finale di Pechino, in programma mercoledì, il russo Daniil Medvedev.

Sinner ha l'antidoto. Ce l'ha per battere Alcaraz. Erano in parità nei confronti diretti prima di questa partita (tre successi a testa), ora Jannik è davanti e questo è il secondo successo consecutivo dopo la semifinale di Miami, anche in quel caso dopo la vittoria trovò Medvedev, che vinse facilmente la finale. Lo spagnolo a Sinner lo soffre e per questo ha provato a partire a razzo, break subito, poi palla del 3-0 pesante, non sfrutta e contro break, 2-2.

Da lì in poi entrambi hanno tenuto tutti i servizi, seppur con qualche impaccio di tanto in tanto. Un tennis bello da vedere, un tennis da videogioco, con grande varietà di colpi e perle di qua e di là. Il tie-break e la conclusione più giusta. Sinner parte meglio, 2-0 poi 4-1 e 5-2. Alcaraz ha un ritorno che pare furioso si riaffaccia ed è 5-4 Jannik, che però chiude poco dopo. Il tie-break è suo.

In avvio di secondo set c'è subito un break a favore di Sinner, ma è presto per dire che l'opera è chiusa. Perché Alcaraz non è mai domo e il secondo game dura un'eternità. Jannik lo vince e respinge il primo assalto. Carlos si procura ancora palle break nel quarto game, respinto di nuovo. E a quel punto arriva un altro break, è 4-1 pesante. La finale è a un passo e diventa realtà poco dopo. Perché Alcaraz non ce la fa più e Sinner vince 6-1 il secondo set. Spaziale Jannik.

Jannik Sinner avrà poco tempo per riposarsi perché mercoledì disputerà la finale del torneo ATP 500 di Pechino contro Daniil Medvedev. Con il russo non ha mai vinto ed ha perso due finali nella prima metà del 2023: a Rotterdam (indoor) e sul cemento di Miami. Ma c'è sempre una prima volta.