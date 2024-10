F1 GP Messico, oggi qualifiche e libere 3: orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming, Ferrari per la pole

In Messico la Formula 1 vivrà un weekend tradizionale. Niente Sprint Race com'è stato negli Stati Uniti e sarà in Brasile la settimana prossima. Le Qualifiche del Gran Premio del Messico si potranno seguire in diretta TV solo su Sky, che le manderà in onda a partire dalle ore 23 sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Formula 1 (207). Streaming in diretta con NOW e Sky Go. In chiaro le Qualifiche si potranno seguire su TV8 ma in differita e a partire dalle ore 0:30, streaming da quell'ora con www.tv8.it.