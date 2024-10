Partite Serie A oggi in TV, dove vedere Napoli-Lecce e Atalanta-Verona in diretta e streaming: gli orari

video suggerito

Le partite di oggi, sabato 26 ottobre, della 9ª giornata di Serie A sono 3: Napoli-Lecce (ore 15) e Atalanta-Verona (ore 20:45). Tutte le informazioni per vederle in diretta tv, in chiaro e in streaming su Dazn e Sky.

Il programma della 9ª giornata di campionato di Serie A prosegue oggi, sabato 26 ottobre, con 3 partite in calendario. Dopo l'anticipo di venerdì Udinese-Cagliari, in due slot differenti si giocano Napoli–Lecce (ore 15), Atalanta–Verona (ore 20:45). Il terzo slot, quello delle 18 relativo a Bologna–Milan, è saltato dopo una giornata (venerdì) di consultazioni perché, in base a un'ordinanza del Comune emiliano, la gara di campionato non si giocherà è stata rinviata ad altra data (al momento sconosciuta, al di là di ricostruzioni ipotetiche).

"Il presidente Lorenzo Casini – si legge nella nota ufficiale -, vista la delibera del Consiglio di Lega tenutosi in data odierna, in cui la Lega Serie A prende atto dell’ordinanza del sindaco di Bologna che non consente la disputa, neanche a porte chiuse, della gara di Campionato di Serie A Bologna-Milan, in programma il giorno 26 ottobre 2024 alle ore 18.00, dispone il rinvio della stessa a data da destinarsi".

Napoli-Lecce sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro e in streaming solo per gli abbonati di Dazn. La sfida tra bergamaschi e scaligeri andrà in onda anche sui canali di Sky Sport (Sky Go per lo streaming) e Now (solo per abbonati).

Il turno più agevole, almeno sulla carta, è quello del Napoli capolista: reduce dalla vittoria di Empoli (0-1, su rigore di Kvaratskhelia contestato), al Maradona ospita il Lecce penultimo in classifica che nell'ultimo turno ha subito una sconfitta mortificante contro la Lazio (pesante lo 0-6 in casa). L'Atalanta, che mercoledì scorso ha disputato l'incontro di Coppa con il Celtic, attende il Verona che vive un momento difficile dopo il tonfo al Bentegodi contro il Monza (0-3, un fardello nella corsa salvezza).

Serie A, le partite: gli orari in tv

Tre partite divise in altrettanti slot orari: è il palinsesto televisivo che annovera le gare previste per oggi. Napoli-Lecce alle 15 apre il sabato di calcio, a chiudere c'è la sfida Atalanta-Verona alle 20:45. Di seguito la programmazione completa con indicazione dei canali per le dirette tv e streaming.

ore 15:00 – Napoli-Lecce (Dazn)

ore 20:45 – Atalanta-Verona (Dazn, Sky, Now)

Dove vedere Napoli-Lecce in TV e streaming: le probabili formazioni

Napoli-Lecce sarà trasmessa in diretta tv e in streaming in esclusiva su Dazn e Dazn 1 (canale 214 di Sky per gli abbonati che hanno attivato il servizio). Si potrà assistere al match attraverso la app sia sulla smart tv sia per il collegamento online. Telecronaca della partita affidata a Riccardo Mancini, commento tecnico di Ciro Ferrara, ex difensore di Napoli, Juve e Nazionale.

Le probabili formazioni di Napoli-Lecce

Napoli (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore. Conte.

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Dorgu; Coulibaly, Ramadani, Pierret; Banda, Krstovic, Rebic. Allenatore: Gotti.