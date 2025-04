video suggerito

Partite Serie A oggi in TV, dove vedere Inter-Cagliari e Juventus-Lecce in diretta e streaming: gli orari Il programma della Serie A di sabato 12 aprile 2025: alle ore 15 c'è Venezia-Monza e a seguire ci saranno Inter-Cagliari e Juventus-Lecce. Ecco tutto quello che c'è da sapere su diretta TV e streaming.

A cura di Vito Lamorte

Il programma della Serie A 2024-2025 per sabato 12 aprile 2025 prevede tre anticipo: si parte alle 15 con il Monza che va a Venezia, alle 18 sarà il turno dell'Inter capolista contro il Cagliari mentre in serata la Juventus ospita il Lecce. Tutto quello che c'è da sapere su diretta TV e streaming delle sfide che saranno tutte trasmesse su DAZN. La partita delle ore 20:45 si potrà vedere anche su Sky.

L'Inter ospita il Cagliari allo stadio Giuseppe Meazza per provare ad allungare in testa e mettere pressione al Napoli: i sardi di Nicola, dal canto loro, hanno bisogno di punti per la salvezza e venderanno cara la pelle. In serata la Juventus attende il Lecce per cercare di fare bottino pieno per avvicinarsi al terzo posto e superare il Bologna al quarto. Ad aprire la giornata ci sarà lo scontro salvezza tra Venezia e Monza, che sono penultima e ultima in classifica.

Serie A, le partite di Serie A: gli orari TV

Dove vedere Inter-Cagliari in diretta streaming

Dove vedere Inter-Cagliari in TV? La partita in programma alle ore 18:00 si potrà vedere in diretta su DAZN, quindi su Smart TV o TV tradizionali muniti di appositi dispositivi. Visione possibile anche su Sky, sul canale Zona DAZN per chi ha attivato l'apposita promozione. In streaming, basterà collegarsi all'app della piattaforma streaming DAZN, su dispositivi portatili e fissi. Servizio riservato agli abbonati.

Juventus-Lecce dove vederla in diretta TV: gli orari

La partita tra Juventus e Lecce è in programma oggi alle ore 20:45. Diretta TV su DAZN e su Sky. Sarà possibile vedere la partita in diretta sul canale Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Diretta streaming oltre che sull'app DAZN, anche su Sky GO e sulla piattaforma on-demand NOW. Tutti servizi a pagamento.