MotoGP, GP Brno 2026: orari su TV8 e Sky e dove vedere il Gran Premio della Cechia in diretta TV e streaming

Oggi con le prove libere si apre il GP della Repubblica Ceca della MotoGP 2026 sul circuito di Brno: ecco gli orari TV di prove, qualifiche, Sprint Race e gara del nono round stagionale del Motomondiale e dove vederle in diretta su Sky, NOW e in chiaro su TV8.

Oggi, venerdì 19 giugno, si apre il GP della Repubblica Ceca della MotoGP 2026, nono appuntamento del Motomondiale. La classe regina torna in pista sul circuito di Brno, uno dei tracciati storici del calendario, per un fine settimana con il formato tradizionale: prove libere e pre-qualifiche al venerdì, qualifiche e Sprint Race al sabato, gare di Moto3, Moto2 e MotoGP alla domenica.

Gli orari italiani sono quelli canonici del Motomondiale europeo: la Sprint Race della MotoGP si corre sabato alle 15:00, mentre la gara lunga scatterà domenica alle 14:00. L'intero weekend sarà trasmesso in diretta TV e streaming da Sky e NOW, mentre su TV8 saranno visibili in chiaro le qualifiche delle tre classi e la Sprint del sabato. Le gare della domenica, invece, andranno in onda gratis in differita.

Il GP di Brno arriva in una fase già molto pesante della stagione. Dopo i primi otto round del campionato, Marco Bezzecchi si presenta in Repubblica Ceca da leader del Mondiale con 180 punti, davanti a Jorge Martin a quota 160, con Fabio Di Giannantonio, Pedro Acosta e Marc Marquez, trionfatore a Balaton, all'inseguimento.

Il weekend ceco sarà importante anche per capire gli equilibri tecnici dopo l'ultima parte del calendario europeo. Ducati, Aprilia, KTM e Yamaha arrivano a Brno su un circuito largo, tecnico e con continui cambi di pendenza, dove la gestione delle gomme e la stabilità della moto in percorrenza possono fare la differenza già dalle pre-qualifiche del venerdì.

Gli orari su Sky e TV8 del GP Brno di MotoGP in Repubblica Ceca

Questi gli orari TV del GP della Repubblica Ceca del Motomondiale 2026, con la programmazione completa del weekend di gara di MotoGP, Moto2 e Moto3 sul circuito di Brno per quanto riguarda Sky, NOW, SkyGo e la trasmissione gratis in chiaro su TV8.

Venerdì 19 giugno

9:00 – 9:35: FP1 Moto3 (diretta su Sky e NOW)

9:50 – 10:30: FP1 Moto2 (diretta su Sky e NOW)

10:45 – 11:30: FP1 MotoGP (diretta su Sky e NOW)

13:15 – 13:50: Prove Moto3 (diretta su Sky e NOW)

14:05 – 14:45: Prove Moto2 (diretta su Sky e NOW)

15:00 – 16:00: Pre-Qualifiche MotoGP (diretta su Sky e NOW)

9:00 – 9:35: FP1 Moto3 (diretta su Sky e NOW) 9:50 – 10:30: FP1 Moto2 (diretta su Sky e NOW) 10:45 – 11:30: FP1 MotoGP (diretta su Sky e NOW) 13:15 – 13:50: Prove Moto3 (diretta su Sky e NOW) 14:05 – 14:45: Prove Moto2 (diretta su Sky e NOW) 15:00 – 16:00: Pre-Qualifiche MotoGP (diretta su Sky e NOW) Sabato 20 giugno

8:40 – 9:10: FP2 Moto3 (diretta su Sky e NOW)

9:25 – 9:55: FP2 Moto2 (diretta su Sky e NOW)

10:10 – 10:40: FP2 MotoGP (diretta su Sky e NOW)

10:50 – 11:30: Qualifiche MotoGP (diretta su Sky, NOW e TV8)

12:45 – 13:25: Qualifiche Moto3 (diretta su Sky, NOW e TV8)

13:40 – 14:20: Qualifiche Moto2 (diretta su Sky, NOW e TV8)

15:00: Sprint Race MotoGP (diretta su Sky, NOW e TV8)

8:40 – 9:10: FP2 Moto3 (diretta su Sky e NOW) 9:25 – 9:55: FP2 Moto2 (diretta su Sky e NOW) 10:10 – 10:40: FP2 MotoGP (diretta su Sky e NOW) 10:50 – 11:30: Qualifiche MotoGP (diretta su Sky, NOW e TV8) 12:45 – 13:25: Qualifiche Moto3 (diretta su Sky, NOW e TV8) 13:40 – 14:20: Qualifiche Moto2 (diretta su Sky, NOW e TV8) 15:00: Sprint Race MotoGP (diretta su Sky, NOW e TV8) Domenica 21 giugno

9:40 – 9:50: Warm Up MotoGP (diretta su Sky e NOW)

11:00: Gara Moto3 (diretta su Sky e NOW e differita TV8 alle 13)

12:15: Gara Moto2 (diretta su Sky e NOW e differita TV8 alle 14:15)

14:00: Gara MotoGP (diretta su Sky e NOW e differita TV8 alle 16)

Dove vedere il GP Brno della MotoGP in diretta TV e streaming

Il GP di Brno della MotoGP 2026 sarà trasmesso in diretta TV in esclusiva da Sky. Tutte le sessioni del weekend sul circuito della Repubblica Ceca saranno visibili su Sky Sport MotoGP e in streaming sull'app SkyGo per gli abbonati.

Il weekend del nono gran premio stagionale sarà disponibile anche in streaming su NOW, previa sottoscrizione del Pass Sport. Su TV8, canale 8 del digitale terrestre, saranno invece trasmesse in chiaro e in diretta le qualifiche del sabato delle tre classi e la Sprint Race della MotoGP. Le gare della domenica non saranno in diretta in chiaro ma in differita: Moto3 alle 13:00, Moto2 alle 14:15 e MotoGP alle 16:00. Uguali gli orari per vederle in streaming gratis su tv8.it.