video suggerito

Lo sfogo in diretta del ds dell’Empoli dopo il ko col Napoli: “State glissando sul rigore vorrei spiegazioni” Il direttore sportivo dell’Empoli, Roberto Gemmi, interviene in diretta tv su DAZN durante l’intervista post gara per sfogarsi contro la decisione arbitrale di Abisso di indicare rigore per il Napoli. Il dirigente empolese è contrariato: “State glissando sul rigore, vorrei delle spiegazioni..”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

75 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Napoli conquista un'altra vittoria e continua a volare in classifica al primo posto solitaria. Il successo sull'Empoli è merito del rigore messo a segno da Kvaratskhelia causato da un fallo di Anjorin su Politano. L'arbitro Abisso indica subito il dischetto, confermato dal check del VAR. Sull'azione in oggetto Di Lorenzo recupera un pallone che sembrava perso, Goglichidze si porta su Simeone e poi va in scena il contatto tra Anjorin e Politano che Abisso interpreta come il più classico degli step on foot sull'attaccante del Napoli.

Una decisione che a fine partita però ha lasciato perplesso l'Empoli che nella persona del direttore sportivo Roberto Gemmi, in diretta tv su DAZN durante l'intervista post gara, porta alla luce tutto il suo rammarico per quella decisione. "Abbiamo fatto tutto il possibile per stare in partita poi dopo se vogliamo parlare del rigore…faccio fatica a capirlo anche perché non vedo contatti…forse ho visto male – ha detto il ds prima di essere interrotto da Parolo che gli chiede altro portando Gemmi a rispondere -. State glissando sul rigore, vorrei delle spiegazioni.."

Il contatto tra Anjorin e Politano valutato falloso da Abisso.

A quel punto allora la linea passa a Manuela Nicolosi che su DAZN si alterna con Luca Marelli per analizzare gli episodi dubbi arbitrali da moviola. "Entrambi cercano di andare sul pallone ma Anjorin invece di prendere il pallone prende il piede di Politano – spiega Nicolosi che aggiunge -. Questa è una chiara situazione di step on foot di Anjorin su Politano e da queste immagini si vede il piede del giocatore dell'Empoli sull'attaccante del Napoli". A questo punto però interviene subito Gemmi che interrompe Manuela Nicolosi e si sfoga.

L'intervento di Gemmi alla spiegazione sul rigore in diretta su DAZN

"Non si vede il contatto, no – interviene con tono stizzito il dirigente empolese -. Non c'è contatto, vedete da un'altra angolazione, non c'è contatto, per niente, o vedo io male. Probabilmente l'arbitro può sbagliare sì, però secondo me questo non è rigore o forse fa parte di quella categoria di rigorini che dicevano non si dovevano più dare o dare in modo diverso". E poi Gemmi chiude: "Questo poi sul risultato pesa anche se poi avremo perso uguale ma credo che il rigore non ci sia. Empoli era innervosita da questa conduzione però non lo capisco questo rigore".