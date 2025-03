video suggerito

Perché Sozza di Milano può arbitrare Napoli-Milan mentre gli arbitri campani non arbitrano il Napoli Simone Sozza arbitro di Napoli-Milan. Il direttore di gara lombardo potrà dirigere i rossoneri dopo la caduta del vincolo di territorialità. Ma non accade la stessa cosa per Guida e Maresca, campani, che però non hanno mai arbitrato il Napoli. C'è una spiegazione.

A cura di Fabrizio Rinelli

Napoli-Milan sarà inevitabilmente il match clou di questo turno di campionato. Alla ripresa della Serie A dopo gli impegni della Nazionale dunque, al Maradona potrebbe decidersi una grossa fetta dello Scudetto. Gli azzurri sono al secondo posto in classifica a -3 dall'Inter capolista che ospiterà al Meazza l'Udinese. I rossoneri invece sono settimi e cullano ancora il sogno di centrare il quarto posto Champions che dista 6 punti. La partita sarà arbitrata dal 37enne Simone Sozza. La designazione del direttore di gara nato a Milano, della sezione di Seregno, ha fatto storcere il naso a qualcuno.

In tanti si chiedono perché un arbitro lombardo debba dirigere una partita così delicata a Napoli. E così, come si evince dal video apparso sul suo profilo ufficiale, l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha provato a fare chiarezza. Pochi secondi per spiegare perché, al contrario di Sozza, non ci siano arbitri campani a dirigere la squadra azzurra (Guida e Maresca ndr). Potrebbe esserci una spiegazione certa.

Ad agosto 2023 è caduto ufficialmente il vincolo sulla territorialità degli arbitri: di fatto i direttori di gara da allora possono dirigere partita con in campo squadre della propria città. Ma non per tutti è un obbligo, e lo spiega proprio Calvarese spiegando come eventualmente questo sia il motivo per cui l'arbitro Guida e Maresca non hanno mai arbitrato il Napoli. "A inizio anno ogni arbitro sul proprio foglio notizie deve mettere una X sulle squadre che per qualsiasi motivo non vorrebbe arbitrare". Con ogni probabilità sarà accaduto proprio questo.

Perché Sozza può arbitrare il Milan contro il Napoli

"Ad esempio – prosegue Calvarese – potrebbe succedere che l'arbitro Maurizio Mariani, laziale, metta una preclusione sulle squadre romane e non le vada ad arbitrare al pari di Doveri, laziale anche lui". Insomma, potrebbe essere andata proprio così per Guida e Maresca. Che sia Sozza invece, lombardo di Seregno, ad arbitrare proprio il Milan a Napoli in un match così importante, è chiaramente solo frutto del caso e della scelta del disegnatore. Seguendo quanto spiega Calvarese è evidente che Sozza non abbia dato alcuna preclusione ad arbitrare i rossoneri o l'Inter.