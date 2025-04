video suggerito

De Silvestri vede Marcolin e irrompe in diretta dopo Bologna-Napoli: “Io con lui ho bellissimi ricordi” Lorenzo De Silvestri irrompe in diretta tv subito dopo Bologna-Napoli. Il terzino si accorge di Dario Marcolin e corre ad abbracciarlo: “Io con lui ho grandi ricordi anche col grande Sinisa”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

44 CONDIVISIONI condividi chiudi

Bologna-Napoli è finita da qualche minuto e sul terreno di gioco del Dall'Ara i calciatori che non sono scesi in campo, come spesso accade, svolgono una seduta di allenamento speciale per non perdere la condizione fisica. Alle spalle di Giusy Meloni, volto di DAZN e della Serie A, collegata dal campo con Dario Marcolin, c'erano diversi giocatori pronti a iniziare la seduta di lavoro, soprattutto quelli del Bologna. Dopo le interviste a Ndoye e Freuler, nessun altro arriva ai microfoni della conduttrice sul rettangolo verde e così qualcuno si improvvisa ospite.

Si tratta di Lorenzo De Silvestri, esterno destro del Bologna e bandiera della squadra di Italiano. Uomo spogliatoio che vive fianco a fianco al tecnico degli emiliani e che sta provando con la sua esperienza a trainare un gruppo di fatto molto giovane. Ma in questo caso De Silvestri ha un unico obiettivo: Dario Marcolin. Quest'ultimo resta spiazzato quando nel bel mezzo della diretta il terzino si avvicina a lui e corre ad abbracciarlo. Giusy Meloni resta spiazzata e a quel punto De Silvestri inizia a parlare: "Lui è stato il mio allenatore".

De Silvestri che parla a favore di telecamera con Marcolin.

I due si abbracciano e De Silvestri continua: "Lui è stato mio allenatore alla Fiorentina col grande Sinisa (Mihajlovic ndr), quindi abbiamo bellissimi ricordi insieme e ho grande rispetto per lui". De Silvestri poi scappa via, forse richiamato dal preparatore. Ma aggiunge: "Siamo un grande gruppo e una grande squadra". Giusy Meloni commenta per un attimo quell'incontro e Marcolin sottolinea: "Mi faceva piacere perché lui in una prossima carriera potrebbe anche lavorare con noi, ha una grande dialettica, ed è un ragazzo molto serio".

La carriera di Dario Marcolin che si è incrociata con quella di De Silvestri

Il terzino dunque si candida già grazie a Marcolin per una nuova carriera. I due lavorarono insieme quando nel 2018 Sinisa Mihajlovic, a seguito dell'esperienza al Catania nel 2009, confermò Dario Marcolin nel suo staff tecnico nel ruolo di vice-allenatore anche alla Fiorentina. Dopo l'esonero di Mihajlovic il 7 novembre 2011 dalla panchina viola, anche lui viene sollevato dall'incarico. Ma evidentemente quel periodo è stato ricordato da tutti con piacere così come ha fatto lo stesso De Silvestri in questa occasione.