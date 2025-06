video suggerito

Sancho nuovo obiettivo di mercato del Napoli: può essere il secondo regalo a Conte dopo De Bruyne Il Napoli guarda ancora la Premier League per rinforzarsi e pensa a Jadon Sancho: l'esterno offensivo non è stato riscattato dal Chelsea e può essere il secondo regalo di De Laurentiis a Conte dopo De Bruyne.

A cura di Vito Lamorte

Il Napoli non ha nessuna intenzione di fermarsi nella campagna di rafforzamento della rosa dopo lo Scudetto: l'acquisto di De Bruyne è arrivato sull'onda lunga della vittoria del tricolore ma la società azzurra guarda già avanti e il secondo colpo che De Laurentiis vuole regalare a Conte è Jadon Sancho.

L'attaccante inglese è rientrato al Manchester United dopo la stagione passata al Chelsea in prestito ma i Blues hanno deciso di non riscattarlo e non rimarrà con i Red Devils, che cercheranno una soluzione per cederlo. Il club campione d'Italia vuole fare un tentativo per acquistare l'esterno offensivo inglese in Serie A per rinforzare la fase offensiva. A riportare la notizia è Sky Sport.

Jadon Sancho è il nuovo obiettivo di mercato del Napoli

Dopo i nomi di Garnacho e Adeyemi fatti a gennaio per sostituire Kvara, ecco che si apre una nuova clamorosa pista per rinforzare il pacchetto offensivo di Antonio Conte: Jadon Sancho non è stato riscattato dal Chelsea, che lo aveva preso nell'ultimo giorno del mercato estivo 2024 e pagherà anche una "penale" per il mancato acquisto a titolo definitivo; e quindi tornerà al Manchester United. I Red Devils, però, non hanno nessuna intenzione di tenerlo e si aprono diversi scenari per il calciatore inglese, che potrebbe diventare un'occasione di mercato per chi ha bisogno di un giocatore con le sue caratteristiche.

Il Napoli, dopo la partenza di Kvara, ha solo Neres che è in grado di saltare l'uomo e uno come Sancho farebbe sicuramente comodo per aumentare ancora il tasso tecnico della rosa. Il club campione d'Italia in carica è molto attivo sul mercato in entrata e vuole sfruttare questo periodo per cercare di completare quanto prima la rosa per poi consegnarla a Conte all'inizio del ritiro.

Il tentativo del club di De Laurentiis per il classe 2000 è reale bisognerà capire le condizioni economiche per poter arrivare al giocatore. Lo scorso anno era stato accostato alla Juventus prima che finisse al Chelsea nelle ultime ore delle sessione estiva.

I numeri di Sancho al Chelsea

Al Chelsea Jadon Sancho ha giocato un totale di 31 partite in Premier League, mettendo a segno 3 gol e fornendo 5 assist. Il calciatore inglese in Conference League, torneo vinto dalla squadra di Enzo Maresca, ha giocato 8 partite mettendo a segno 2 reti e 5 assist.