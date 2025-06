video suggerito

Guardiola: “De Bruyne al Napoli? Conte è uno dei più forti di tutti i tempi” Antonio Conte dopo la vittoria sulla Juventus nel Mondiale per Club ha speso belle parole per il suo Manchester City. Un’occasione anche per dire la sua su De Bruyne al Napoli, con l’elogio di Conte. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Pep Guardiola sembra davvero entusiasta dopo la larga vittoria del Manchester City sulla Juventus al Mondiale per Club. L'allenatore vede segnali positivi dalla sua squadra che sembra ritrovata dopo la scorsa disastrosa annata. E i risultati c'entrano solo in parte, perché quello che alimenta l'ottimismo del mister è l'atteggiamentoe la prestazione del City. Un City che deve imparare a fare a meno di De Bruyne al quale Guardiola ha dedicato belle parole. Un'occasione per dimostrare tutta la sua stima per Conte.

Guardiola entusiasta del Manchester City dopo la vittoria della Juventus

Ai microfoni di Sportmediaset, Guardiola è stato chiarissimo sulla partita del City contro la Juventus: "Sono senz'altro soddisfatto. La Juve è sempre la Juve, ci siamo ritrovati ed era tanto tempo che non facevamo una prestazione così. Stavo pensando che l’anno scorso avevamo una buona squadra, ma abbiamo avuto duecento mila infortuni e con quello è difficile gestire tutto. Ci siamo ritrovati molto bene, ci siamo ritrovati come gruppo".

Dunque per dirle alla Pep Guardiola, il cammino è giusto. Per questo le sensazioni sono molto positive: "Questa è la strada che ci ha portato a vincere tanto. Buone sensazioni? Molte. Le prime due partite le sensazioni non erano le stesse, anche se avevamo vinto. Devi giocare partite vere per vedere se facciamo bene. Abbiamo parlato tanto in questi giorni, perché non si tratta di vincere il Mondiale o battere la Juve, ma di ritrovarci, di ritrovare quello che ci ha identificato negli ultimi 10 anni".

Leggi anche Sancho nuovo obiettivo di mercato del Napoli: può essere il secondo regalo a Conte dopo De Bruyne

Tutto al di là del risultato: "Poi vincere o non vincere, chi se ne frega. L’importante è essere noi stessi, e l’anno scorso siamo stati lontanissimi da questo: senza energia e senza gioco. Ora ci siamo ritrovati".

Guardiola su De Bruyne al Napoli, elogio totale ad Antonio Conte

Si è sciolto ulteriormente Guardiola quando gli è stato chiesto di De Bruyne al Napoli. Elogio eccezionale per Conte: "De Bruyne al Napoli? Non gli voglio bene, di più. Questo periodo di 10 anni non sarebbe stato così senza il suo contributo. È stata una stagione difficilissima per me e per noi quella scorsa. De Bruyne va in una piazza speciale, con uno degli allenatori più forti al mondo, in assoluto, di tutti i tempi. Antonio riesce sempre a fare tutto quello che c’è da fare".