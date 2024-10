video suggerito

Colpo Napoli a Empoli, decide un rigore di Kvaratskhelia: cambio Lukaku-Simeone decisivo Terza vittoria di fila del Napoli sul campo dell’Empoli grazie al gol su rigore di Kvara. 1-0 per gli azzurri, nonostante una buona prestazione dei toscani. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Il Napoli trova sul campo dell’Empoli la terza vittoria di fila in Serie A, la sesta del suo campionato. Decisiva la rete di Kvaratskhelia su calcio di rigore nella ripresa, dopo che Conte aveva deciso di sostituire un deludente Lukaku con Simeone. Primo posto blindato da parte del Napoli che si riporta a più tre sulla Juventus, aspettando l'Inter che potrebbe rirprendersi il secondo posto. Decisiva la mossa di Conte che ha richiamato in panchina un deludente Lukaku sostituendolo con Simeone.

Ottimo primo tempo dell'Empoli, il Napoli resiste

Molto buona la prestazione dell'Empoli che ha messo in difficoltà il Napoli nel primo tempo, creando anche diverse occasioni degne di nota. Un po' bloccata la squadra di Antonio Conte che non è riuscita a creare ulteriori pericoli alla difesa dei toscani, se non per un colpo di testa di Buongiorno.

Conte sostituisce Lukaku con Simeone, arriva il gol di Kvara

Nella ripresa ecco i cambi dell'allenatore salentino per provare a dare la proverbiale scossa alla sua squadra. Oltre a sostituire Spinazzola con Olivera, ecco il sorprendente avvicendamento tra Lukaku, mai in partita, e Simeone. E proprio l'argentino si è reso subito incisivo nell'azione che ha portato al calcio di rigore per la formazione ospite: dopo un suo tentativo disinnescato da Vazquez, tentativo di ribattuta di Politano steso da Anjorin. Step on foot per l'arbitro Abisso, con l'avallo del Var, e penalty per gli azzurri realizzato con freddezza da Kvara.

È la rete che ha chiuso la partita con l'Empoli che non è più riuscito a rendersi pericoloso dalle parti del portiere del Napoli. Amministrazione tutto sommato tranquilla da parte della formazione di Conte che porta così a casa tre punti preziosi per proseguire nella sua cavalcata in Serie A. Toscani alla seconda sconfitta di fila.