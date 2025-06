video suggerito

Allan avvelenato con Kvaratskhelia: "Non ha avuto rispetto". Cosa è successo tra i due ex Napoli Allan e Kvaratskhelia a muso duro durante Botafogo-PSG al Mondiale per Club terminata con la vittoria a sorpresa dei brasiliani. Il centrocampista, anche lui ex Napoli, ha spiegato: "È stato irrispettoso".

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Botafogo è stata una delle grandi sorprese di questo Mondiale per Club. Il successo sui campioni d'Europa del PSG era inaspettato ma sicuramente i brasiliani, vincitori dell'ultima Copa Libertadores, sono stati bravi a imporsi sia tecnicamente ma anche dal punto di vista caratteriale. Undici leoni in campo a combattere su ogni pallone creando problemi più volte alla squadra di Luis Enrique che non è riuscita a bucare la difesa avversaria. Nel mezzo anche una sfida nella sfida con Allan e Kvaratskhelia protagonisti di un durissimo scontro in campo.

Nel finale di partita e con il PSG a caccia del gol del pareggio c'è stato un contrasto nella zona compresa tra l'ingresso in area di rigore brasiliana e il calcio d'angolo. Kvara finisce a terra colpito presumibilmente proprio da Allan insieme a un altro suo compagno di squadra del Botafogo. Il georgiano si rialza nervoso e dice qualche parolina ad Allan che però reagisce male. Il centrocampista brasiliano, secondo la ricostruzione fatta da ‘Fogaonet' non le manda a dire all'altro ex calciatore del Napoli: "Ehi, figlio di pu***na! Sei tu il problema!". Allan poi ne parla anche in diretta tv in un'intervista.

Le telecamere in campo riescono a mostrare il momento in cui i due vanno a muso duro con Allan che affronta Kvara e punta il dito nervosamente contro il georgiano. Nel corso dell'intervista post partita allora alcuni giornalisti chiedono ad Allan cosa sia realmente accaduto in quel frangente. Il centrocampista brasiliano è chiaro, schietto e fa capire come Kvara avesse sbagliato, a suo dire, nei suoi confronti. "È un ottimo giocatore, ha fatto una stagione straordinaria, ma in campo dobbiamo mostrare rispetto per i nostri avversari. È stato un po' irrispettoso".

Allan e Kvara hanno condiviso l'esperienza al Napoli

Cosa abbia detto Kvara di così irrispettoso nei confronti di Allan non è chiaro ma dalle parole del brasiliano si può intendere come si trattasse di un classico scontro verbale in campo frutto anche della tensione. Entrambi i giocatori condividono l'esperienza al Napoli. Allan per primo ha indossato la maglia degli azzurri dal 2015 al 2020 per 5 anni per poi finire in Inghilterra all'Everton, all'Al-Wahda e infine proprio al Botafogo. Per il georgiano invece l'esperienza ai partenopei è durata dal 2022 a gennaio 2025 con la conquista dello Scudetto 2023 da protagonista.