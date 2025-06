Napoli a un passo dal colpo Milinkovic-Savic dal Torino: cosa manca per chiudere l’acquisto del portiere

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Dopo Kevin De Bruyne e Luca Marianucci dall'Empoli ecco il terzo possibile colpo di mercato del Napoli dopo la conquista del quarto Scudetto della propria storia: Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere, attualmente di proprietà del Torino, è a un passo dal trasferimento alla squadra allenata da Antonio Conte. I campioni d'Italia si stanno per assicurare l'estremo difensore serbo nonostante la presenza di Alex Meret il cui contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno ma con buone probabilità che venga presto rinnovato già la prossima settimana fino al 2027.

Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato, Matteo Moretto, il Napoli avrebbe trovato l'accordo col Torino per l'acquisto del cartellino del portiere per una cifra pari a circa 18 milioni di euro. Decisivo quanto accaduto nella giornata di oggi con l'affondo definitivo del ds Giovanni Manna il quale ha spinto per trovare subito un accordo col Torino per poi mettere nero su bianco e perfezionare l'acquisto. Quella del Napoli è stata però anche una mossa preventiva per allontanare le pretendenti, una su tutte: il Manchester United di Amorim.

Milinkovic-Savic in azione contro Lukaku durante il match tra Torino e Napoli in casa dei granata.

Ma allora cosa manca per chiudere l'accordo e ufficializzare l'acquisto di Milinkovic-Savic da parte del Napoli? Il portiere, fratello del centrocampista ex Lazio oggi all'Al Hilal di Simone Inzaghi, si è reso protagonista di una stagione più che positiva quest'anno in forza ai granata e potrebbe rientrare in un affare che prevede il passaggio dell'attaccante Ngonge alla corte di Baroni. Secondo Sky sarebbe dunque questo l'intrigo che potrebbe permettere di dare il via libero all'affare. A quel punto sarebbe poi da capire chi giocherà titolare tra i due.

Anche Meret ha rinnovato il suo contratto con il Napoli

Con il più che probabile rinnovo di Meret ora Conte avrà a disposizione due portieri titolari. Un problema di abbondanza che però può solo che far felice l'allenatore salentino. Possibile che ci sarà un'alternanza tra Serie A e Champions League anche a seconda dell'avversario. Ora al Napoli dunque non resta altro da fare che definire ogni aspetto dell'affare che porterà Milinkovic-Savic in azzurro per poi solo successivamente consegnare nelle mani di Antonio Conte un reparto portieri di tutto rispetto per affrontare la nuova stagione.