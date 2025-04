De Laurentiis e lo sfogo di Conte: “Le riflessioni è sempre meglio farle alla fine”

video suggerito

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è tornato a parlare dopo diversi mesi di silenzio e lo ha fatto nelle ore successive allo sfogo di Antonio Conte in conferenza stampa.

A cura di Vito Lamorte

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è tornato a parlare dopo diversi mesi di silenzio e lo ha fatto nelle ore successive allo sfogo di Antonio Conte in conferenza stampa: "Insieme ai napoletani, abbiamo fatto forte questo Napoli, forte e muscoloso e vi assicuro senza alcun dubbio che nei prossimo anni si può dire quel che si vuole ci divertiremo tutti insieme e ci divertiremo molto. Non è una promessa è una realtà, lo abbiamo fatto per 20 anni, solo un anno non è successo. Ne parleremo, l’ho promesso. Alla fine faremo tutte le valutazioni. Le valutazioni in itinere possono cerare disagio perché meritano riflessioni. Anche tutte le squadre di calcio fino alla fine sono in continua evoluzione, perché io che vengo dal cinema ho sempre detto l’unico copione che non si può scrivere è la partita di calcio e il campionato".

Il numero uno del club azzurro è intervenuto a Radio Crc, radio partner del club azzurro, per fare gli auguri di Buona Pasqua ai tifosi del Napoli e ai napoletani di tutto il mondo: seppur non in maniera diretta De Laurentiis ha toccato l'argomento che è diventato l'ordine del giorno nell'ambiente Napoli, e non solo.

Lo sfogo di Conte in conferenza e le parole di De Laurentiis

L'allenatore del Napoli nella conferenza stampa alla vigilia della partita con Monza ha risposto in maniera criptica ad una domanda sulle promesse fatte all'inizio dell'anno e su quello che manca per raggiungere gli obiettivi preposti a sei giornate dalla fine e si è espresso così: "Sono state dette tante cose ad inizio d'anno da parte mia, alcune posso confermarle, altre non posso confermarle. Non rinnego niente, ma ti rendi conto di alcune situazioni e non mi sento di confermare tutto quello che ho detto. È stato chiaro anche il discorso di Kvara, dissi che Napoli non doveva essere un club di passaggio, non vorrei passare per bugiardo su cose disattese. In questi 8 mesi qui a Napoli ho capito che tante cose qui a Napoli non si possono fare".

Parole che hanno innescato un enorme dibattito tra i tifosi azzurri, e non solo, visto che Conte è accostato a diverse panchine nonostante abbia un contratto con il Napoli per i prossimi due anni.

Conte-De Laurentiis: ci sarà un confronto a fine stagione

In base a quanto raccolto nelle ultime settimane, a fine stagione ci sarà un confronto tra Antonio Conte e il presidente Aurelio De Laurentiis per parlare della stagione attuale e il tecnico chiederà delle garanzie precise per proseguire sulla panchina azzurra.

Cosa c'è dietro lo sfogo di Conte? L'allenatore salentino non avrebbe apprezzato il modo in cui la società (non) si è mossa per sostituire Kvaratskhelia a gennaio e lo stesso vale anche in difesa (un centrale), dove aveva chiesto un rinforzo già la scorsa estate ma non è arrivato.