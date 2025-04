video suggerito

Conte: "Non rinnego niente, ma ho capito che a Napoli tante cose non si possono fare" Antonio Conte ha presentato la partita che il Napoli giocherà contro il Monza: "Dobbiamo continuare ad alimentare il sogno dei tifosi. Noi ci siamo e dobbiamo continuare ad alimentare questo sogno con tutte le nostre forze".

A cura di Vito Lamorte

Antonio Conte ha presentato la partita che il Napoli giocherà contro il Monza e ha parlato del sogno Scudetto da alimentare: "Dobbiamo continuare ad alimentare il sogno dei tifosi. Noi ci siamo e dobbiamo continuare ad alimentare questo sogno con tutte le nostre forze. Fino alla fine ci saranno ancora tanti ostacoli da superare e dobbiamo fare come adesso, non aggrappandoci a nessun alibi e fare con quello che abbiamo il massimo. I dati sono inconfutabili: siamo al secondo posto a tre punti dall’Inter, frutto di una regolarità tra casa e trasferta. Quello che ha dimostrato questa squadra. Non vinciamo fuori casa da tanto tempo e vorremmo tornare a vincere”.

L'allenatore azzurro ha risposto ad una domanda sulle promesse fatte all'inizio dell'anno e su quello che manca per raggiungere gli obiettivi preposti a sei giornate dalla fine: "Sono state dette tante cose ad inizio d'anno da parte mia, alcune posso confermarle, altre non posso confermarle. Non rinnego niente, ma ti rendi conto di alcune situazioni e non mi sento di confermare tutto quello che ho detto. È stato chiaro anche il discorso di Kvara, dissi che Napoli non doveva essere un club di passaggio, non vorrei passare per bugiardo su cose disattese. In questi 8 mesi qui a Napoli ho capito che tante cose qui a Napoli non si possono fare".

Conte: “Dobbiamo continuare ad alimentare il sogno dei tifosi”

Il Napoli non vince in trasferta da 91 giorni e Conte risponde così a chi gli chiede il modo di invertire questa tendenza: "Questi sono dati e sono inconfutabili. C'è anche che siamo al secondo posto a tre punti dall'Inter. Non vinciamo da un po', ma non perdiamo anche da un po', Como a parte. Abbiamo anche perso punti nel finale o nel recupero, come a Roma. Non siamo stati fortunati. Questa squadra ha dimostrato di avere una certa regolarità e solo così si possono ottenere gli obiettivi prefissati. Detto questo non vinciamo fuori casa da tanto tempo e vorremmo riprendere a vincere".

In merito alla formazione che scenderà in campo a Monza: "Toccherà a Rafa Marin. Giocherà lui. Buongiorno? Non vogliamo mettere date, fretta e pressione anche se abbiamo un dato sui difensori molto difficile. Alibi zero però, domani si va per giocare la partita e vincere".