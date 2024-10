Fiorentina e Atalanta show in trasferta: la viola rifila 6 gol al Lecce, la Dea batte 2-0 il Venezia

video suggerito

Fiorentina e Atalanta non sbagliano l'appuntamento con i tre punti nella domenica pomeriggio di Serie A. La viola vince addirittura 6-0 contro il Lecce al Via del Mare mentre l'Atalanta 2-0 a Venezia.

A cura di Fabrizio Rinelli

Fiorentina e Atalanta non sbagliano l'appuntamento con i tre punti nella domenica pomeriggio di Serie A. La viola vince addirittura 6-0 contro il Lecce al Via del Mare trascinata dalle doppietta di Cataldi e Colpani più i gol di Beltran e Parisi che puniscono i salentini rimasti anche in dieci nel primo tempo per l'espulsione di Gallo. Al Penzo di Venezia invece all'Atalanta basta un gol per tempo per battere i lagunari. Il primo firmato Pasalic e poi il raddoppio di Retegui che con un pallonetto supera Stankovic per lo 0-2 finale.

La Fiorentina dilaga al Via del Mare e rifila 6 gol al Lecce

La Fiorentina passeggia sul Lecce al Via del Mare in un pomeriggio terribile per i salentini e di conseguenza più che positivo per la squadra viola. Il risultato finale di 0-5 mette in evidenza lo stato di forma e mentale delle due squadre. Da un lato la squadra di Palladino che nonostante l'infortunio di Gudmundsson dopo soli 5 minuti e quello di Kean poco dopo, riesce comunque a fare la differenza andando in gol prima con Cataldi che sblocca la partita e poi con Colpani che realizza la sua prima rete in viola dopo il suo arrivo da Monza.

L'ex centrocampista della Lazio si ripete poco dopo realizzando la sua personalissima doppietta. Il passivo al termine del primo tempo a Via del Mare è dunque già pesante e fermo sullo 0-3. A complicare le cose per la squadra di Gotti è poi l'espulsione di Gallo che lascia in dieci i salentini. Nella ripresa arriva il poker segnato ancora da Colpani con un grandissimo gol prima dello 0-5 targato Beltran che appoggia in rete un pallone facile facile. Nel finale c'è gloria anche per Parisi che di sinistro mette a segno il gol del definitivo 0-6 per la Fiorentina.

Atalanta vittoriosa grazie anche all'ennesimo gol di Retegui

Nella domenica pomeriggio di Serie A è l'Atalanta a trovare per prima il vantaggio in trasferta sul campo del Venezia. La squadra di Gasperini segna grazie al gol di Pasalic che consente alla Dea di gestire al meglio la sfida del Penzo. Ospiti chiaramente molto pericolosi in fase offensiva ma che hanno corso qualche rischio di troppo soprattutto nella ripresa. Oristanio fa preoccupare più volte la squadra vincitrice dell'ultima Europa Leatue ma Retegui e compagni non restano a guardare. Proprio da un colpo geniale dell'attaccante della nazionale italiana arriva lo 0-2.

Retegui infatti si inventa un pallonetto bellissimo in corsa che batte Stankovic. È la rete che mette un po' al sicuro il risultato e che consente a Gasperini anche di effettuare qualche cambio. Nella ripresa infatti il tecnico della Dea fa rifiatare qualcuno là davanti inserendo anche i vari Zaniolo, Sulemana e Samardzic che continuano a essere al centro delle rotazioni tattiche e di formazioni di Gasperini. Nel finale Busio con un tiro tenta di impensierire Carnesecchi fa la partita finisce con l'Atalanta che festeggia la conquista di altri tre punti fondamentali.