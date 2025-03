video suggerito

Kean non perdona Hien, Atalanta battuta 1-0: la Fiorentina non molla e sogna ancora il quarto posto Kean non perdona Hien e Atalanta esce sconfitta 1-0 dallo stadio Franchi: la Fiorentina non molla e sogna ancora il quarto posto. Grande prestazione per la squadra di Palladino, Dea sottotono.

A cura di Vito Lamorte

Moise Kean non perdona Hien e la Fiorentina sogna ancora il quarto posto. La Viola ha battuto 1-0 l'Atalanta e si è portata al settimo posto, a -7 dal Bologna e a -1 dalla Roma sesta. Grande prestazione per la squadra di Raffaele Palladino, che ha concesso pochissimo agli avversari e ha mostrato superiorità in ogni zona del campo.

Dea sottotono e poco incisiva negli ultimi metri: seconda sconfitta di fila per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini che, dopo aver perso in casa contro l'Inter, cade anche al Franchi e dice addio ai sogni Scudetto.

Kean è una furia: la Fiorentina batte 1-0 l'Atalanta

È di Moise Kean la firma sul match: l'attaccante ruba palla a Hien a centrocampo, si lancia da solo e appena entrato in area di rigore è bravo a battere Carnesecchi con un preciso diagonale di destro. Si tratta del 16° gol in campionato, il 21° stagionale per l'ex calciatore della Juventus.

La squadra di Gasperini ha un paio di chance con Lookman, ma sulla prima Ranieri è attento in chiusura e sulla seconda il cross di Bellanova è troppo debole. Nella ripresa ancora meglio i padroni di casa che sfiorano il raddoppio con Gudmundsson, Fagioli e ancora con Kean. Carnesecchi miracoloso due volte su Ranieri ma il risultato non cambia più.

Con questa sconfitta l'Atalanta dice addio, con ogni probabilità, ai sogni Scudetto e deve guardarsi alle spalle: il Bologna è a -2 e la Juventus a -3. La corsa Champions ora è davvero durissima.

Fiorentina-Atalanta, il tabellino

RETI: 45′ Kean.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodo (84′ Comuzzo), Mandragora, Cataldi, Fagioli (84′ Richardson), Parisi (70′ Folorunsho); Kean (84′ Zaniolo), Gudmundsson (66′ Beltran). All. Palladino

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Pasalic (75′ Cuadrado), Zappacosta (75′ Ruggeri); Lookman (55′ Samardzic), De Ketelaere (65′ Brescianini); Retegui (55′ Maldini). All. Gritti

ARBITRO: Daniele Doveri.