Juventus fuori dal Mondiale per Club, non basta un super Di Gregorio: il Real vince 1-0, è ai quarti Il Real Madrid batte 1-0 la Juventus e si qualifica ai quarti del Mondiale per Club. Decide un gol del giovane Gonzalo Garcia. Migliore in campo il portiere Di Gregorio.

A cura di Alessio Morra

Anche la Juventus è fuori dal Mondiale per Club. L'Italia non ha più squadre negli Stati Uniti. I bianconeri sono stati battuti ed eliminati dal Real Madrid, che si è imposto per 1-0. Decisivo il gol di Gonzalo Garcia. Il Real sabato 5 luglio affronterà nei quarti Monterrey o Borussia Dortmund. La Juve torna a casa.

Che occasione per Kolo Muani

Tudor preferisce ancora Kolo Muani a Vlahovic, Koopmeiners è fuori, così come Gatti che cede il posto a Rugani. Nel Real Madrid Gonzalo Garcia gioca al posto di Mbappé. La formazione dei blancos comprende anche i nuovi acquisti Alexander-Arnaold e Huijsen. La Juve parte bene, attacca con intelligenza e dopo 7 minuti ha una colossale palla gol, Kolo Muani è bravo a fare il movimento giusto e a involarsi, ma davanti a Courtois calcia alto. I bianconeri fino alla mezz'ora tengono il pallino del gioco, ma il risultato non cambia.

Di Gregorio inizia la sua serata doc

Dopo il cooling break c'è una sola squadra in campo, in fase ffensiva, e cioè il Real Madrid che di fronte si trova un ispiratissimo Di Gregorio che prima dell'intervallo dice di no a Bellingham e a Valverde. Nella ripresa entrambe le squadre partono forte. Di Gregorio compie altre due splendide parate, ma al 54′ nulla può sul colpo di testa di Gonzalo Garcia, attaccante ventunenne che colpisce bene, tutto solo, e realizza il terzo gol nella manifestazione, è 1-0.

Decide un gol di Gonzalo Garcia

La partita cambia in quel momento in modo netto. La Juve ci crede, Tudor fa i cambi mandando in campo prima Kostic e Nico Gonzalez, poi Koopmeiners, per Yildiz che non la prende bene. Xabi Alonso mette invece Mbappé! Il Real va a caccia del raddoppio, lo fa con forza, ma si trova ancora di fronte un Di Gregorio in stato di grazia, che al 71′ dice no a Valverde con un intervento alla Garella.

Dopo il cooling break entra Modric, non accade praticamente nulla. Tudor manda in campo Gatti e McKennie, ma non Vlahovic, ormai fuori dal progetto tecnico. Il finale vede un Real in totale controllo. Xabi Alonso è ai quarti, con un solo gol subito, dall'Al Hilal.