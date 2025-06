video suggerito

Palmeiras-Chelsea è il primo quarto di finale del Mondiale per Club, per Maresca è festa Blues Palmeiras e Chelsea proseguono a braccetto nel Mondiale per Club, ritrovandosi di fronte per il primo quarto di finale. Sconfitte Botafogo e Benfica, rispettivamente 1-0 e 4-1 ai supplementari.

A cura di Alessio Pediglieri

Il Mondiale per Club ha iniziato il percorso della fase a eliminazione diretta con i primi ottavi di finale in programma. Si è iniziato con il derby brasiliano tra Palmeiras e Botafogo, si è concluso con la sfida tutta europea Benfica-Chelsea. Il primo match è finito 1-0 grazie alla rete di Paulinho ai supplementari per il Verdao, il secondo 4-1 sempre nel prolungamento per i londinesi di Maresca, che proseguono il sogno americano in attesa della sfida proprio contro i brasiliani, anche se a 4 dal 90′ tutto è stato messo in dubbio dalla sospensione del match per maltempo.

Il derby brasiliano è del Palmeiras: Paulinho elimina il Botafogo

Con il calcio argentino che ha floppato inesorabilmente a questo Mondiale per Club, a tenere vivo il calcio sudamericano è il Brasile che ha dovuto però affrontare un derby fratricida tra Palmeiras e Botafogo. Una gara tesa, sentita da entrambe le squadre e giocata sul filo dell'equilibrio fino ai supplementari, con il Palmeiras che regala il miglior gioco ma nessun gol. Il Botafogo si limita a limitare i danni per circa un'ora, riuscendo a difendere con ordine e tenacia approdando al risultato minimo dei supplementari. Dove il Palmeiras resta anche in dieci per il rosso a Gustavo Gomez, che salterà i quarti col diffidato Piquerez, dopo la rete di Paulinho con una azione solitaria in area Botafogo e rasoiata in diagonale sul secondo palo.

Il Chelsea vince 4-1 ai supplementari col Benfica

Qualche ora più tardi, si sono confrontati in un derby tutto europeo il Benfica di Di Maria e il Chelsea guidato da Maresca in panchina. Sono i Blues in questo caso a fare spesso e volentieri la partita, sfiorando a ripetizione il vantaggio che non arriva. La partita si fa dura e si complica per i Blues, con i portoghesi che provano a pungere di rimessa ma mai con reale convinzione. Al 64′ James si inventa la giocata che sembra decisiva: vede fuori dai pali Trubin e infila il portiere del Benfica direttamente su punizione. Ma alla ripresa dopo la sospensione Di Maria segna su rigore al 95′ l'1-1. Il Chelsea non si lascia abbattere e dilaga nei supplementari con le reti di Nkunku, Pedro Neto e Dewsbury-Hall. Finisce 4-1, il primo quarto del Mondiale è scritto: sarà Palmeiras-Chelsea.

