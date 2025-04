video suggerito

Fila segna e il Venezia crede alla salvezza, aggancio all'Empoli e Lecce a -2: Monza con un piede in B Un gol di Fila manda KO il Monza e ora il Venezia crede alla salvezza. La squadra di Di Francesco aggancia l'Empoli al terzultimo posto e si porta a -2 dal Lecce: i lagunari ora ci credono.

A cura di Vito Lamorte

Un gol di Fila nella fase finale ha ridato speranze salvezza al Venezia. La squadra di Eusebio Di Francesco batte 1-0 il Monza aggancia l'Empoli al terzultimo posto e si porta a -2 dal Lecce, che è quartultimo ed è il primo club fuori dalla zona ‘rossa'.

Una vittoria importantissima, la prima del 2025 degli arancioneroverdi, in vista dello scontro diretto del prossimo turno per i lagunari in casa dell'Empoli. La lotta per non retrocedere è accesissima. La squadra di Alessandro Nesta ha un piede in Serie B.

Ora il Venezia crede alla salvezza, aggancio all'Empoli e Lecce a -2

I padroni di casa sono partiti maluccio, ma si sono ripresi con il passare dei minuti e sono andati vicinissimi al gol su una punizione di Nicolussi Caviglia respinta da Turati con l'aiuto della traversa e di Akpa Akpro.

Il Venezia ha trovato il gol della vittoria nella fase finale del match grazie a Fila, prima rete in campionato, che ha appoggiato in rete un ottimo assist di Ellertsson e ha fatto esplodere di gioia lo stadio Penzo. L'attaccante, arrivato a gennaio, è entrato dalla panchina ed è stato subito determinante ma nel finale il calciatore ceco si è fatto espellere e non ci sarà nella sfida con l'Empoli.

Venezia-Monza, il tabellino

RETI: 72′ Fila.

VENEZIA (3-5-2): Radu; Marcandalli (61′ Haps), Idzes, Candé; Zerbin, Busio (85′ Conde), Nicolussi Caviglia, Kike Perez (71′ Doumbia), Ellertsson; Oristanio (61′ Yeboah), Gytkjaer (61′ Fila). All. Di Francesco

MONZA (3-5-2): Turati; Pedro Pereira, Izzo (50′ Caldirola), Carboni (76′ Palacios); Birindelli, Urbanski (76′ Gagliardini), Bianco, Akpa Akpro (76′ Forson), Ciurria; Dany Mota, Keita Baldé (26′ Caprari). All. Nesta

ARBITRO: Fabio Maresca.