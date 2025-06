video suggerito

La famiglia Berlusconi sta per vendere il Monza: chi saranno i nuovi proprietari americani Il Monza è vicinissimo al cambio di proprietà. In queste ore si stanno limando gli ultimi dettagli per la cessione della società brianzola da parte della Finivest nelle mani di un gruppo di investitori americani.

A cura di Vito Lamorte

Il Monza è vicinissimo al cambio di proprietà. Da mesi si parla di un addio della Fininvest dai vertici del club brianzolo e in queste ore i rappresentanti della famiglia Berlusconi starebbero definendo la cessione della società retrocesso in Serie B ad una cordata di investitori statunitensi.

La nuova proprietà del AC Monza dovrebbe essere rappresentata da Mauro Baldissoni, ex dirigente della Roma ai tempi di Thomas Di Benedetto e James Pallotta e nell'area tecnica dovrebbe entrare a far parte Nicolas Burdisso come direttore sportivo. Per l'attuale amministratore delegato, Adriano Galliani, dovrebbe esserci un ruolo istituzionale nella prima fase di transizione. A riportare queste notizie è Sky Sport.

Monza vicino al cambio di proprietà: chi sono gli investitori e come sarà il nuovo organigramma

Un fondo formato da investitori americani è pronto a sbarcare a Monza e a fare sua la proprietà del club brianzolo. La cessione della società ad un gruppo di investitori a stelle e strisce, rappresentato in Italia da Mauro Baldissoni è sempre più vicina.

L'ex CEO della Roma ai tempi di Thomas Di Benedetto e James Pallotta dovrebbe ricoprire il ruolo di amministratore delegato che adesso è occupato da Adriano Galliani, storico dirigente del club e uomo di fiducia della famiglia Berlusconi che potrebbe restare come presidente per facilitare la fase di transizione.

Si sta parlando anche dell'organigramma e la carica di direttore sportivo sarebbe destinata a Nicolas Burdisso, che ha già avuto esperienze da dirigente con il Boca Juniors, in Argentina, e con la Fiorentina, in Italia.

A Monza sta per chiudersi l'era Berlusconi

La famiglia Berlusconi, e in particolare Silvio Berlusconi, sono stati importantissimi nella storia recente del Monza. L'ex presidente del Consiglio, dopo aver lasciato il Milan, è diventato una figura chiave per il club brianzolo: lo ha acquisito il club nel 2018 e sotto la sua presidenza è arrivata la storica promozione in Serie A dopo la scalata dalla Serie C e la vittoria del play-off ai danni del Pisa.

Nonostante la morte del Cavaliere nel 2023, la famiglia ha proseguito il percorso con il centro sportivo del club intitolato a lui e al fratello Luigi. Nell'annata appena conclusa è arrivata la retrocessione, dopo le prime due stagioni positive in Serie A, e ora sta per iniziare una nuova fase della storia del Monza.