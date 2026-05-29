Il Monza torna in Serie A col brivido: il Catanzaro vince 2-0 ma non basta, i playoff promuovono i brianzoli

Il Monza torna in Serie A dopo una sola stagione in Serie B, ma lo fa soffrendo fino all’ultimo nella finale playoff contro il Catanzaro. I calabresi vincono 2-0 il ritorno all’U-Power Stadium e pareggiano il conto complessivo, ma non basta: decisivo il miglior piazzamento dei brianzoli in regular season.

Il Monza torna in Serie A dopo una sola stagione in Serie B, ma lo fa nel modo più sofferto possibile. La squadra di Paolo Bianco si prende l'ultimo posto disponibile per la prossima massima serie al termine della finale playoff contro il Catanzaro, una partita che sembrava indirizzata dopo il 2-0 dell'andata al Ceravolo e che invece all'U-Power Stadium si è trasformata in una notte di paura.

Ai brianzoli è bastata la migliore posizione in classifica nella regular season per resistere alla rimonta della squadra di Alberto Aquilani. Il Catanzaro ha vinto il ritorno, ha pareggiato il conto complessivo della doppia sfida, ma non è riuscito a segnare il gol che avrebbe completato l'impresa. Il regolamento ha premiato il Monza, terzo al termine del campionato, davanti ai calabresi che avevano chiuso quinti.

Il Catanzaro spaventa il Monza, ma non completa la rimonta

La finale sembrava quasi blindata dopo la gara d'andata, decisa nel finale dai gol di Hernani e Caso. Il Monza era arrivato al ritorno con due risultati su tre e anche con il vantaggio regolamentare in caso di parità complessiva. Ma il Catanzaro ha tolto subito alla partita l'aria da semplice formalità.

Il gol di Fellipe Jack, di testa su punizione di Pontisso, ha riaperto tutto già nel primo tempo. Nella ripresa i calabresi hanno continuato ad attaccare, trovando anche il raddoppio con Frosinini, ancora di testa, su cross di Favasuli. A quel punto la finale è diventata una partita dentro la partita: al Catanzaro serviva un solo gol per ribaltare tutto, al Monza bastava sopravvivere.

La squadra di Bianco, schiacciata dalla tensione e dal peso della posta in palio, ha difeso il risultato più che governarlo. Ma lo ha fatto abbastanza per trasformare una serata complicatissima nella serata della promozione più importante.

Monza di nuovo in Serie A dopo un anno

Per il Monza è il ritorno immediato nel campionato che aveva lasciato appena dodici mesi fa. Una promozione che chiude una stagione vissuta con l'obbligo di risalire, dopo una regular season da protagonista e un playoff tutt'altro che lineare: prima la semifinale contro la Juve Stabia, poi la finale contro un Catanzaro capace di mettere in discussione tutto fino agli ultimi minuti.

Il Catanzaro esce invece con il rimpianto più grande: ha dimostrato di poter giocare alla pari, ha spaventato il Monza in casa sua e ha sfiorato un ritorno in Serie A che manca dal 1983. Ma alla fine a festeggiare sono i brianzoli. Il Monza torna in Serie A, anche se mai come questa volta ha dovuto aspettare davvero l'ultimo respiro.