Mondiali 2026 in TV oggi, dove vedere Germania-Curacao e Olanda-Giappone su Rai e DAZN: programma e orari partite

Mondiali 2026, le partite di oggi 14 giugno: programma, orari e dove vederle in TV e streaming. Olanda-Giappone gratis su Rai 1, Germania su DAZN.

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Lo spettacolo dei Mondiali 2026 prosegue con un'altra giornata ricca di partite. Il palinsesto di oggi, domenica 14 giugno, si estende fino alle prime ore di lunedì offrendo ai tifosi ben cinque partite che aprono due gironi ovvero quello E e quello F. Il piatto forte è senza dubbio la suggestiva sfida serale tra Olanda e Giappone: il match, con fischio d'inizio alle ore 22:00, sarà l'unico visibile in chiaro su Rai 1. Ad arricchire il programma ci sono poi gli impegni della Germania e della Turchia di Vincenzo Montella, contro rispettivamente Curacao e Australia e trasmessi in esclusiva su DAZN. Ecco la guida completa con gli orari esatti e dove vedere tutti gli incontri in diretta TV e streaming.

Le partite di oggi: il programma completo

C'è un po' di Italia nelle partite di oggi ai Mondiali di calcio, oltre ai calciatori che militano nella nostra Serie A, vedi Yildiz e Calhanoglu (e non solo), farà il suo esordio Vincenzo Montella che guiderà la Turchia contro l'Australia nella prima mattinata italiana, alle 6. A seguire, alle 19 di oggi domenica 14, sarà il turno di una delle squadre sempre favorite ovvero la Germania contro la sorprendente rappresentativa di Curacao che non vuole il ruolo di vittima sacrificale. Il match più intrigante è quello tra l'Olanda e il Giappone che chiude la domenica italiana alle 22, con la formazione del Sol Levante che potrebbe essere una delle rivelazioni del torneo. Nelle prime ore di lunedì poi Costa D'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia, a chiudere rispettivamente all'1 e alle 4, il gruppo E e F.

Orari delle partite in tv su Rai e in streaming su Dazn

Olanda-Giappone si gioca oggi alle 22, ora italiana, e sarà l'unica ad essere trasmessa in chiaro in TV su Rai 1. Possibile anche seguire lo streaming gratuito del match su Rai Play. Il confronto tra gli uomini di Koeman e quelli di Moriyasu sarà visibile anche su DAZN, per gli abbonati, sia su smart TV e tv tradizionali con appositi dispositivi che sia su smartphone, tablet, computer fissi e portatili. Le altre quattro partite invece in programma nella serata di oggi domenica 14 giugno e nelle prime ore di lunedì saranno tutte visibili in esclusiva su DAZN e dunque per gli abbonati. Questi tutti gli orari e dove vederle in TV:

Domenica 14 giugno

6:00 – Australia-Turchia: DAZN

19:00 – Germania-Curacao: DAZN

22:00 – Olanda-Giappone: Rai e DAZN

Lunedì 15 giugno

1:00 – Costa d’Avorio-Ecuador: DAZN

4:00 – Svezia-Tunisia: DAZN